Бойцы ССО ВСУ уничтожили российский понтонный мост в Луганской области (ВИДЕО)

Украинский спецназ нанес очередной удар по противнику в Луганской области. Об этом сообщается на официальной странице Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, противник проложил понтонную переправу для форсирования реки в Луганской области, однако украинские воины сорвали его планы.

"Мы не знаем, о чем думали оккупанты, когда прокладывали понтонный мост для форсирования реки в Луганской области. Ведь, вокруг того места – более чем достаточно нехороших знаков в виде сожженной российской техники.", — отмечает пресс-служба ССО.

Бойцы ССО ночью заминировали, а затем взорвали данную переправу.

В подтверждение своим словам наши воины опубликовали видео с места событий.

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