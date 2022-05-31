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Бомбардировщики и штурмовики ВС ВСУ нанесли удары по оккупантам в четырех областях Украины: подробности

Только за прошедшие сутки украинская авиация совершила до десяти авианалетов

сегодня, 11:48
Автор:

Денис
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Украинские военные летчики продолжают уничтожать оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Бомбардировщики и штурмовики ВС ВСУ нанесли удары по оккупантам в четырех областях Украины: подробности

МиГ-29 ВС ВСУ. Фото: Командование Воздушных сил

Сообщается, что за 30 мая ударная авиация Воздушных сил нанесла огневые удары по силам противника в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Группы ударных штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до десяти авианалётов. 

"Нанесено огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе рашистов", — сообщает Командование ВС ВСУ. 

Подразделения зенитных ракетных войск сбили ракету Х-59МК (класс "воздух-земля") в небе над Донецкой областью, а над Одесской областью уничтожена крылатая ракета X-22. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что эмбарго на нефть и Сбербанк без SWIFT: о чем говорят новые санкции против РФ. Шестой пакет санкций против РФ может быть не последним — ЕС и дальше готов поддерживать Украину. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что когда можно говорить о победе Украины: в Офисе президента назвали условия. Украина не может пойти на новые договоренности с россией, ведь эскалация неизбежна. Читайте об этом подробно в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Зеленский рассказал, почему наступает тот момент, когда России придется отложить оружие. России придется перейти к дипломатии, заявил президент. Подробнее об этом читайте на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Донецкой области произошла утечка химвещества: под угрозой загрязнения шесть населенных пунктов. В Бахмутском районе произошла утечка аммиака, облако двигается в сторону города. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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