Бомбардировщики и штурмовики ВС ВСУ нанесли удары по оккупантам в четырех областях Украины: подробности

Украинские военные летчики продолжают уничтожать оккупантов. Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

МиГ-29 ВС ВСУ. Фото: Командование Воздушных сил

Сообщается, что за 30 мая ударная авиация Воздушных сил нанесла огневые удары по силам противника в Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Группы ударных штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили до десяти авианалётов.

"Нанесено огневое поражение по складам боеприпасов, скоплению бронированной техники, живой силе рашистов", — сообщает Командование ВС ВСУ.

Подразделения зенитных ракетных войск сбили ракету Х-59МК (класс "воздух-земля") в небе над Донецкой областью, а над Одесской областью уничтожена крылатая ракета X-22.

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