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"Боги войны": как украинская артиллерия бьет по позициям РФ (ВИДЕО)

Вооруженные силы Украины мужественно уничтожают позиции россиян, нанося им большие потери и ущерб

сегодня, 21:35
Автор:

Светлана Шкурупий
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Украинские защитники уже 109-й день мужественно обороняют нашу землю и не дают захватчикам занять новые позиции. На Facebook-странице СтратКом ВСУ опубликовали видео, на котором наши артиллеристы эффективно бьют по вражеским позициям.

"Боги войны": как украинская артиллерия бьет по позициям РФ (ВИДЕО)

Как ВСУ уничтожают вражеские позиции (фото из открытых источников)

Отмечается, что украинские воины заставляют российских военных разбегаться в паническом состоянии, потому что каждый выстрел артиллерии увеличивает количество "зрителей на концерте Кобзона".

44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостол активно работает над тем, чтобы побыстрее очистить украинскую землю от оккупантов. Они успешно уничтожают вражеские позиции, в частности их технику и личный состав, приближая этим победу Украины.

Напомним, что в населенном пункте Чкалово (Херсонская область), по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинская артиллерия нанесла удар по позициям противника. Сообщается об уничтожении арабских наемников. Больше двухсот убитых, по самым нижним оценкам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в городе Мелитополь (Запорожская область), который временно занят оккупантами, партизаны уничтожили российских военных высокого ранга. Отмечается, что противник пытается скрыть данную ситуацию.

Читай также, что группа штурмовиков и бомбардировщиков Воздушных Сил под прикрытием истребителей нанесла огневые удары по оккупационным войскам на нескольких направлениях. В результате были уничтожены боевые бронированные машины, до двадцати человек живой силы противника, поражены логистические центры и склады с горюче-смазочными материалами.


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