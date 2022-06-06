Битва за Запорожье: почему РФ важно закрепиться на этих рубежах – как нужно действовать Украине

Сейчас внимание многих обращено на Донбасс, где идут основные боевые действия. Между тем, почти 60% территории Запорожской области временно оккупировали российские войска, на части продолжаются бои. Об этом глава областной военной администрации Александр Старух сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, который побывал в Запорожье с рабочей поездкой. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как обстоят дела на Запорожском направлении и почему оккупанты так за него цепляются.



Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украине важно выбить захватчиков с этих рубежей, перерезать сухопутный коридор в Крым

Военный журналист, выполняющий обязанности на Запорожском направлении, военный эксперт Влад Волошин поясняет:

"Большая часть Запорожской области оккупирована российскими захватчиками. Кроме того, в регионе идут ожесточенные бои. Под обстрелами находятся наши города, села. Мирные жители пытаются выехать в более спокойные области. Ситуация напряженная".

По словам эксперта, контролируя даже ту южную часть Запорожчины, что они захватили, оккупанты контролируют и приазовские районы (выход к морю), а также сухопутный коридор в Крым.

"Кроме того, продолжает Влад Волошин, Запорожская область – удобный плацдарм для развертывания войск, перебрасываемых из Крыма. Они разворачиваются в боевой порядок именно на юге Запорожской и Херсонской областей. А потом наступают на Донбасс, создают угрозу всей Левобережной Украине. Безусловно, Украине важно выбить захватчиков с этих рубежей. Перерезать сухопутный коридор в Крым. Получить доступ к портам. А также получить свой плацдарм для освобождения востока Украины, а в будущем и Крымского полуострова, аннексированного в 2014-м", – резюмирует эксперт.

Одна из задач украинской власти – поддерживать связь с нашими гражданами на временно захваченных территориях и готовить их освобождение

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов уверен: российская армия планирует захватывать столько украинской территории, сколько она сможет – с учетом мощного сопротивления наших войск, а также скорости и объема западной помощи.

"В настоящее время основные ударные силы противника сосредоточены в Луганской и Донецкой областях. Однако в том же Запорожье расположен ряд крупных промышленных предприятий, особенно важных для нашей экономики после разрушения металлургических комбинатов Мариуполя. Поэтому город остается в прицеле русского командования, – поясняет эксперт. – Визит Владимира Зеленского в Запорожье важен и для ознакомления с ситуацией на месте, и для моральной поддержки защитников и беженцев. Город находится близко к линии фронта, и такой поступок будет оценен в войсках".

Запорожская область, подчеркивает Игорь Попов, может стать одним из направлений контратак украинской армии.

"Для России важно удержание сухопутного коридора в Крым. А в Запорожской области этот коридор может быть перерезан, – отмечает эксперт. – Пока же РФ пытается закрепиться в оккупированной половине области: строит фортификационные сооружения, раздает российские паспорта и гуманитарные наборы, назначает оккупационные администрации и отключает украинские СМИ. Поэтому одна из задач украинской власти – поддерживать связь с нашими гражданами на временно захваченных территориях и готовить их освобождение".

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