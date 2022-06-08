logo

BTC/USD

30196.72

ETH/USD

1788.96

LTC/USD

62.02

USD/UAH

35.55

EUR/UAH

37.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Бесконечный караван смерти: в Мариуполе под завалами находят сотни тел
commentss НОВОСТИ Все новости

Бесконечный караван смерти: в Мариуполе под завалами находят сотни тел

В оккупированном россиянами Мариуполе продолжаются разбор завалов многоэтажек

сегодня, 20:03
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

В оккупированном и уничтоженном Мариуполе идет разбор завалов жилых домов. Под каждой многоэтажкой находится кладбище из местных жителей. Из под одного дома извлекают около 100 тел погибших. Больше всего людей погибли под завалами "хрущевок". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Бесконечный караван смерти: в Мариуполе под завалами находят сотни тел

Уничтоженный Мариуполь (фото из открытых источников)

Петр Андрющенко сообщил, что сейчас идет разбор 5 разрушенных многоэтажек. Следовательно, под каждым домом достают из завалов от 50 до 100 тел мирных жителей. Политик уточнил, что больше всего жертв находят в подвалах и подъездах "хрущевок". Кафиры возят трупы грузовиками.

“Трупы свозят грузовиками в морг возле “Метро” или на прежнюю базу “Честного кума” на Левобережье. Если тела не в мумифицированном состоянии – везут прямо на один из двух полигонов для мусора. Бесконечный караван смерти”, — сообщил Петр Андрющенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Мариуполе на пляже взорвались два человека, в том числе ребенок. На заминированном российскими оккупантами пляже взорвались два жителя, среди погибших оказался восьмилетний мальчик. Известно, что беда случилась у порта на пляже "Песчаный". Не задолго до этого кафиры сообщили, что разминировали этот пляж. Андрющенко заявил, что глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что пляжи разминированы и открыты для отдыха.

Также "Комментарии" информировали о том, что РФ готовит "референдум" в двух областях . Россияне фактически открыто приступили к подготовке к референдуму на оккупированных территориях Херсонской области.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/andriyshTime/1351
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!