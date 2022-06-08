Бесконечный караван смерти: в Мариуполе под завалами находят сотни тел

В оккупированном и уничтоженном Мариуполе идет разбор завалов жилых домов. Под каждой многоэтажкой находится кладбище из местных жителей. Из под одного дома извлекают около 100 тел погибших. Больше всего людей погибли под завалами "хрущевок". Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Уничтоженный Мариуполь (фото из открытых источников) Петр Андрющенко сообщил, что сейчас идет разбор 5 разрушенных многоэтажек. Следовательно, под каждым домом достают из завалов от 50 до 100 тел мирных жителей. Политик уточнил, что больше всего жертв находят в подвалах и подъездах "хрущевок". Кафиры возят трупы грузовиками.

“Трупы свозят грузовиками в морг возле “Метро” или на прежнюю базу “Честного кума” на Левобережье. Если тела не в мумифицированном состоянии – везут прямо на один из двух полигонов для мусора. Бесконечный караван смерти”, — сообщил Петр Андрющенко.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Мариуполе на пляже взорвались два человека, в том числе ребенок. На заминированном российскими оккупантами пляже взорвались два жителя, среди погибших оказался восьмилетний мальчик. Известно, что беда случилась у порта на пляже "Песчаный". Не задолго до этого кафиры сообщили, что разминировали этот пляж. Андрющенко заявил, что глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что пляжи разминированы и открыты для отдыха.

Также "Комментарии" информировали о том, что РФ готовит "референдум" в двух областях . Россияне фактически открыто приступили к подготовке к референдуму на оккупированных территориях Херсонской области.

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