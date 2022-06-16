Батальоны просят огня: почему ВСУ не могут контрнаступать – что изменится после Рамштайна-3

В Брюсселе состоялась третья встреча Контактной группы по Украине (формат "Рамштайн", в который входят министры обороны стран НАТО и союзников). Специально для издания "Комментарии" эксперты оценили ее итоги.

Война в Украине. Фото: Генштаб ВСУ

Анонсированная по итогам "Рамштайн-3" помощь важна для сохранения боеспособности украинских войск

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко напоминает, что за два дня до "Рамштайна-3" в Минобороны Украины заявляли, что западные партнеры передали Украине только около 10% вооружений, которые страна запрашивала. А, если бы передала всё, это могло бы помочь нам не просто остановить продвижение противника, но и начать достаточно быстро освобождать свои территории.

"Наилучшая ситуация сейчас обстоит с запрошенными танками: их Украина получила более половины от количества, которое требуется. Гаубиц от необходимого количества поставили лишь четверть. Хуже всего ситуация с реактивными системами залпового огня (РСЗО) – их предоставили только около 50 из запрашиваемых 300. Недостаток наблюдается также и в дронах, – отмечает эксперт. – И Украина, и Запад неоднократно заявляли, что РФ превосходит Украину по количеству артиллерийских снарядов в 10 раз. Артпротивостояние сейчас максимально активно, и из-за недостатка артиллерии ВСУ приходится воевать в городах. Нынешняя военная помощь предполагает предоставление Украине 36 тысяч артиллерийских боеприпасов, что для страны сейчас очень актуально".

Анонсированная по итогам "Рамштайн-3" помощь важна, по словам Евы Антоненко, для сохранения боеспособности украинских войск. Однако, учитывая заявления официальных лиц Украины, победить при таком уровне поддержке это не поможет.

"А Германия и вовсе вместо обещанных ранее четырех РСЗО MARS II решила отправить Украине три, частично объясняя это нехваткой боеприпасов, – акцентирует эксперт. – К тому же, вооружения в нашу страну отправят не сразу: ожидается, что часть техника начнет поступать лишь в августе".

Поставки оружия от партнеров проводятся с определенным опозданием. И это сковывает потенциальные возможности ВСУ

Третья встреча в формате "Рамштайн" — указывает, что Соединенные Штаты и их союзники в Европе все больше вызревают в решении, что Украина должна не только выстоять в войне с Россией, но и победить. Так считает политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук.

"Антипутинская коалиция из свыше 40 государств, которую удалось сформировать Америке, является большой силой, – отмечает он. – Ее общие усилия способны коренным образом изменить ход русско-украинской войны. Очень хочется надеяться, что все продекларированные обещания и намерения наших рамштайнских союзников будут выполнены".

Отметим, что в день Рамштайна-3 о выделении 1 млрд долларов в поддержку обороны Украины сообщили США. Помощь будет включать:

18 единиц 155-мм гаубиц и 36 тысяч снарядов к ним;

18 тактических автомобилей для транспортировки гаубиц;

дополнительные снаряды к РСЗО HIMARS;

четыре автомобиля для ремонта техники;

две системы береговой охраны с противокорабельными ракетами Harpoon;

тысячи защищенных радиостанций;

тысячи оптических устройств, в том числе и ночного видения.

Германия обещали три РСЗО. Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию. Словакия – вертолеты Ми-17.

"На Западе увидели профессиональную работу украинской армии, которая воюет с гораздо более сильным врагом – Россией. Однако без достаточного количества дальнобойной артиллерии, современных самолетов, танков и другого современного военного оборудования – переломить ситуацию на фронтах противостояния с РФ будет невозможно, – подчеркивает Виктор Каспрук. – Представители США признали, что ситуация на Донбассе стала очень непростой, ведь страна-агрессор бросает туда живые силы и тяжелую артиллерию, многократно превосходящие украинские. И если еще несколько месяцев потянуть с массированной поставкой оружия Украине, то всё может ухудшиться".

По словам эксперта, для оценки объема необходимого вооружения для Украины необходимо учитывать военный потенциал противника, который в разы превышает нас. Также следует различать понимать, что сейчас мы в основном обороняемся. А для наступления нужно гораздо больше сил и средств.

"16 июня уже идет 113-й день с начала широкомасштабного российского вторжения. Но пока мы, даже после "Рамштайна-3", не можем говорить о том, что Украина получила достаточное количество западной помощи, необходимой для отражения агрессии РФ, – считает Виктор Каспрук. – Впрочем, в данном формате могут принимать серьезные решения, которые не сразу станут известны широким массам. Если это так, то в обозримом будущем можно ожидать определенных сдвигов в войне с Россией – прежде всего, на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях".

В то же время, продолжает эксперт, необходимо учитывать не только бюрократические процедуры при поставке вооружения, но и тот факт, чтобы подготовка персонала для обслуживания его тяжелых образцов (а его будет много – и оно будет по стандартам НАТО) требует определенного времени".

И всё же, с сожалением резюмирует эксперт, следует признать, что поставки оружия от партнеров проводятся с определенным опозданием. И это сковывает потенциальные возможности ВСУ.

"Те, кто принимает решение на Западе, должны понять, что Украина сегодня борется с безумным злом, которое пытается захватить всё, до чего оно только сможет дотянуться, – акцентирует Виктор Каспрук. – Украина воюет не только за себя, но и за другие государства Европы, чтобы над головами их населения не свистели российские снаряды и пули, а на их города не падали бомбы и ракеты".

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