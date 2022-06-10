Авиация ВСУ ударила по оккупантам сразу в пяти населенных пунктах Херсона

В Херсонской области украинские военные продолжают наступать не только на земле, но и в небе, нанося сокрушительные удары по противнику. Так, под прицелом нашей авиации оказались опорные пункты и места скопления противника в пяти населенных пунктах ныне оккупированной Херсонщины. Как сообщает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Авиация. Фото: УНИАН

"Наша авиация нанесла серию ударов по опорным пунктам, местам скопления техники и личного состава и полевым составам противника в районах пяти разных населенных пунктов Херсона", — говорится в сообщении.

На Южнобужском направлении подразделения врага ведут оборону. В целях усиления группировки противник провел перемещение подразделений. Принимает меры по инженерному оборудованию ранее занятых рубежей. В частности, отмечается установление минных заграждений в районе населенного пункта Высокополья.



За прошедшие сутки защитниками и защитницами Украины на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак врага, уничтожены десять танков, семь артиллерийских систем, четыре боевых бронированных машины, три специальных бронированных автомобиля, четыре единицы автомобильной техники и склад с боеприпасами противника. Подразделениями противовоздушной обороны были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Ранее авиация ВСУ нанесла удары по скоплению сил РФ на юге и по одному из опорных пунктов врага в Херсонской области. Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 30 противников и три полевых вражеских состава боеприпасов.

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