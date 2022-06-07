Артиллерия уже не справляется: в Генштабе назвали направление, где враг одновременно задействовал и самолеты, и вертолеты

Неделю подряд враг не может достичь поставленных целей на Донецком направлении. Кроме применения артиллерии российским командованием было принято решение поднять в небо самолеты и вертолеты для нанесения авиаударов. Основные усилия кафиры сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Самолет. Фото: из открытых источников

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. С целью демонстрации присутствия и сковывания сил обороны продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп. С территории российской федерации произведены минометные обстрелы подразделений наших войск в районах населенных пунктов Ходыно и Большая Писаревка Сумской области.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивается на содержании занятых рубежей, приграничных районах к северу от Харькова и сдерживании продвижения наших войск. Проводит дистанционное минирование местности в направлении наступления наших войск на Рубежное.

На Славянском направлении противник сосредотачивает основные усилия на продолжении наступления на направления населенных пунктов Изюм и Славянск. Пытается продвинуться в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина.

Враг обстреливает позиции наших войск в районах населённых пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня артиллерии осуществляет воздушную разведку с применением БПЛА.

На Лиманском направлении противник активных боевых действий не вел. Нанес ракетный удар по населенному пункту Николаевка в 4 км к востоку от Славянска.

Враг продолжает штурм города Северодонецк, боевые действия продолжаются. Наши воины наносят противнику потери.

На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.

В целях усиления группировки на направлениях Попасна, Николаевка враг осуществляет передислокацию подразделений.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел.

На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на улучшении своего тактического положения, содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил в Херсонской области, а самолеты — по складам боеприпасов в Николаевской области. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.

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