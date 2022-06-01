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Артиллеристы ВСУ разбили колонну российской тяжелой техники (ВИДЕО)

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 13:28 comments1144
Автор:

Денис
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Украинские артиллеристы продолжают наносить удары по технике и живой силе противника. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Артиллеристы ВСУ разбили колонну российской тяжелой техники (ВИДЕО)

ВСУ. Фото из открытых источников

Воины-артиллеристы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины разбили вражескую колонну бронетехники, в которой находились танки и боевые машины пехоты. 

В подтверждение своим словам наши военные опубликовали видео, на котором запечатлена мастерская работа артиллеристов. 

"Уничтожение оккупантской колонны с высоты птичьего полета", — подписали видео в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что вывозил лодкой раненых бойцов из оцепления: история героического поступка украинского военного. Военный провел спасательную операцию раненых армейцев по морю. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

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Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты вытоптали на засеянном поле в Украине слово "х*хлы" (ФОТО). российские захватчики фактически разоблачили собственные позиции. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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