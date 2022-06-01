Артиллеристы ВСУ разбили колонну российской тяжелой техники (ВИДЕО)

Украинские артиллеристы продолжают наносить удары по технике и живой силе противника. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Воины-артиллеристы Сухопутных войск Вооруженных сил Украины разбили вражескую колонну бронетехники, в которой находились танки и боевые машины пехоты.

В подтверждение своим словам наши военные опубликовали видео, на котором запечатлена мастерская работа артиллеристов.

"Уничтожение оккупантской колонны с высоты птичьего полета", — подписали видео в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что вывозил лодкой раненых бойцов из оцепления: история героического поступка украинского военного. Военный провел спасательную операцию раненых армейцев по морю. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что Зеленский и его обращения: почему это важно – что можно сделать лучше. Эксперты рассказали, что нужно говорить президенту в его выступлениях перед украинцами. Подробно об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" информировал о том, что интрига в Молдове закручивается: будет ли Санду дожимать Додона – чего ждать в дальнейшем. Впервые в истории страны суд принял решение об аресте, правда, домашнем, для Игоря Додона – бывшего президента страны и ключевого лоббиста интересов РФ. Читайте об этом подробно на нашем сайте.

Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты вытоптали на засеянном поле в Украине слово "х*хлы" (ФОТО). российские захватчики фактически разоблачили собственные позиции. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!