Выбрали лучшее фото года: какое изображение признано самым красивым в мире (ФОТО)

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Карина Ожерельева
Изображение замерзшего озера и отражение ивовых веток над ледяной поверхностью воды получило главную награду в номинации "Фотография дикой природы года" в 2021 году. Об этом сообщает CNN.
Лучшее фото 2021 года - CNN
За снимок итальянского фотографа Криштиано Вендрамина, первоначально входившего в краткий список из 25 снимков, проголосовали более 31 800 энтузиастов дикой природы, согласно пресс-релизу организаторов во вторник, 8 февраля, в лондонском Музее естественной истории.
Его изображения и изображения четырех лучших финалистов, получивших высокую оценку, будут представлены на выставке "Фотография года дикой природы", которая проходит в Лондоне в Музее естествознания.
Изображения, дошедшие до финального этапа, были разнообразны по тематике.
Была фотография двух львов, которые прячутся от дождя, а еще одна – необычная встреча орла и медведя. Изображение кенгуру, которому удалось пережить разрушительные лесные пожары в Австралии, было высоко оценено, как и изображение танца двух самцов золотых фазанов.
Но всеобщим победителем стал Вендрамин, сделавший свою фотографию в 2019 году во время посещения озера Санта-Кроче на севере Италии. Он подметил очень высокий уровень воды и то, что растения ивы были частично погружены, что создало игру света и бликов на поверхности озера. Согласно пресс-релизу, Вендрамин напомнил о друге, которого он потерял, любившем озеро.
Дуглас Гурр, директор музея, сказал, что "пронзительный образ Вендрамина символизирует положительное влияние природы на наше самочувствие и жизнь".
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