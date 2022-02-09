Выбрали лучшее фото года: какое изображение признано самым красивым в мире (ФОТО)

Изображение замерзшего озера и отражение ивовых веток над ледяной поверхностью воды получило главную награду в номинации "Фотография дикой природы года" в 2021 году. Об этом сообщает CNN.

Лучшее фото 2021 года - CNN

За снимок итальянского фотографа Криштиано Вендрамина, первоначально входившего в краткий список из 25 снимков, проголосовали более 31 800 энтузиастов дикой природы, согласно пресс-релизу организаторов во вторник, 8 февраля, в лондонском Музее естественной истории.

Его изображения и изображения четырех лучших финалистов, получивших высокую оценку, будут представлены на выставке "Фотография года дикой природы", которая проходит в Лондоне в Музее естествознания.

Изображения, дошедшие до финального этапа, были разнообразны по тематике.

Была фотография двух львов, которые прячутся от дождя, а еще одна – необычная встреча орла и медведя. Изображение кенгуру, которому удалось пережить разрушительные лесные пожары в Австралии, было высоко оценено, как и изображение танца двух самцов золотых фазанов.

Но всеобщим победителем стал Вендрамин, сделавший свою фотографию в 2019 году во время посещения озера Санта-Кроче на севере Италии. Он подметил очень высокий уровень воды и то, что растения ивы были частично погружены, что создало игру света и бликов на поверхности озера. Согласно пресс-релизу, Вендрамин напомнил о друге, которого он потерял, любившем озеро.

"Я надеюсь, что моя фотография побуждает людей понять, что красоту природы можно найти повсюду вокруг нас, и мы можем быть приятно удивлены многочисленными пейзажами, которые так близко", – сказал Вендрамин в пресс-релизе.

Дуглас Гурр, директор музея, сказал, что "пронзительный образ Вендрамина символизирует положительное влияние природы на наше самочувствие и жизнь".

Гурр добавил в пресс-релизе: "Я надеюсь, что те, кто смотрит на этот ландшафт, застывший во времени, упомянут о важности связи с миром природы и шагах, которые мы все должны предпринять, чтобы защитить его".

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