Во Львове установили "Говерлу" из кирпича: в соцсетях инсталляция стала мемом

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Slava Kot
В центре Львова возле Оперного театра установили временную инсталляцию "Говерла" авторства Сергея Радько. Пирамида, составленная из кирпичей, уже привлекла внимание пользователей соцсетей, начавших шутить над необычным объектом и предлагать собственные варианты его продления.
Инсталляция "Говерла" во Львове возле Оперного театра стала мемом
Об установке инсталляции сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. Художественный объект разместили на площади перед театром в пределах Львовской недели скульптуры. Как отмечено на информационной табличке возле инсталляции, пирамида воплощает человеческую потребность и способность упорядочивать пространство. Ее вершина символизирует общие ценности, формирующие видение современности.
Организатор Львовской недели скульптуры Павел Гудимов объяснил, что замысел авторства предполагает коллективное участие в создании общего пространства.
Несмотря на это, в Threads пользователи быстро превратили "Говерлу" в повод для шуток. Один из авторов предложил не останавливаться на одной вершине, а воспроизвести из песка и брусчатки весь Черногорский хребет.
Другие пользователи сравнивают пирамиду с кучами, которые можно увидеть возле деревенских домов. Кроме того, вокруг художественного объекта Говерла уже якобы организовали "джипинг" — прокат игрушечных машинок для детей.