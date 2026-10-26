Во Львове установили "Говерлу" из кирпича: в соцсетях инсталляция стала мемом

В центре Львова возле Оперного театра установили временную инсталляцию "Говерла" авторства Сергея Радько. Пирамида, составленная из кирпичей, уже привлекла внимание пользователей соцсетей, начавших шутить над необычным объектом и предлагать собственные варианты его продления.

Инсталляция "Говерла" во Львове возле Оперного театра стала мемом

Об установке инсталляции сообщили в пресс-службе Львовского городского совета. Художественный объект разместили на площади перед театром в пределах Львовской недели скульптуры. Как отмечено на информационной табличке возле инсталляции, пирамида воплощает человеческую потребность и способность упорядочивать пространство. Ее вершина символизирует общие ценности, формирующие видение современности.

Организатор Львовской недели скульптуры Павел Гудимов объяснил, что замысел авторства предполагает коллективное участие в создании общего пространства.

"Вершина – как метафора общих ценностей: моральных, эстетических, государственных. Пирамида – как метафора устойчивости. По идее автора, задумана строиться совместно, где каждый привлечен и каждому найдется свое место", – отметил Гудимов.

Несмотря на это, в Threads пользователи быстро превратили "Говерлу" в повод для шуток. Один из авторов предложил не останавливаться на одной вершине, а воспроизвести из песка и брусчатки весь Черногорский хребет.

"Слева Пип Иван, справа Петрос. Только не запускайте джип-туры на Пип Иван, он сыпется", — пошутил автор сообщения.

Другие пользователи сравнивают пирамиду с кучами, которые можно увидеть возле деревенских домов. Кроме того, вокруг художественного объекта Говерла уже якобы организовали "джипинг" — прокат игрушечных машинок для детей.



