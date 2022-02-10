В России "скучающий" охранник разрисовал ручкой ценные картины: как теперь выглядит авангардная живопись (ФОТО)

Ценную авангардную картину разрушил "скучающий" охранник, который в первый день работы в русской галерее обратил свое внимание на безликие фигуры на картине. Об этом сообщает The Guardian.

Фрагмент из картины «Три фигуры» Анны Лепорской после того, как ее испортили – The Guardian

"Три фигуры" Анны Лепорской были нарисованы в период с 1932 по 1934 год и были застрахованы на 75 миллионов рублей. Картина была выставлена в рамках выставки абстрактного искусства в Президентском центре Бориса Ельцина в Екатеринбурге, когда охранник нарисовал фигуры на картине глаза с помощью шариковой ручки.

Исполнительный директор Ельцин-центра Александр Дроздов в заявлении не назвал охранника, но сказал, что он работает в частной охранной компании и был уволен.

Куратор выставки Анна Решеткина сообщила, что картину разгромили "ручкой от Ельцин-центра".

"Его мотивы до сих пор неизвестны, но администрация считает, что это была какая-то потеря вменяемости", — сказала Решеткина.

Впервые вандализм заметили 7 декабря двое посетителей, поднявших тревогу вместе с работником галереи. Картину сняли с выставки и вернули в Государственную Третьяковскую галерею в Москве, предоставившую картину в аренду.



"Чернило слегка проникло в слой краски, поскольку титановый белый, которым красили лицо, не покрыт авторским лаком, как это часто бывает в абстрактной живописи того времени. К счастью, вандал рисовал ручкой без сильного нажима, поэтому рельефность штрихов в целом не нарушилась. На левой фигуре также была небольшая осыпь слоя краски до нижнего слоя на лице", — написал Иван Петров в "Художественной газете".

Эксперты по реставрации Третьякова подсчитали, что реставрационные работы обойдутся в 250 тысяч рублей (4600 австралийских долларов).

Ельцин-Центр сообщил о ущербе 20 декабря, но МВД Екатеринбурга сначала отказалось выдвигать обвинения, поскольку ущерб сочли "незначительным". Российские СМИ сообщали, что позже министерство культуры пожаловалось в Генпрокуратуру на бездействие, а на прошлой неделе полиция объявила, что открыла расследование. Подозреваемому грозит штраф до трех месяцев лишения свободы.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Германии от рук вандалов в один день пострадали несколько музеев.

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