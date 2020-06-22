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Главная Новости Общество искусство и культура В Москве обнаружили драгоценности, исчезнувшие из украинских храмов
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В Москве обнаружили драгоценности, исчезнувшие из украинских храмов

Украинский археолог изучил часть архива одного из московских музеев и нашел драгоценности, принадлежащие украинским храмам

сегодня, 19:26
Автор:

Владимир Лавский
В Москве обнаружили драгоценности, исчезнувшие из украинских храмов

Церковные драгоценности, оказавшиеся в России. Фото: Тимур Бобровский

Минимум 57 церковных предметов, исчезнувших из ризниц Софийского собора и Киево-Печерской Лавры обнаружили в Историческом Музее Российской Федерации. Об этом у себя на странице в фейсбук написал украинский археолог Тимур Бобровский. 

"Преимущественно это драгоценности, сделанные из золота, серебра и других видов драгоценных камней. Надеюсь, моя "находка" поможет тем, кто неравнодушен к сокровищам украинского народа", - написал археолог. 

Ранее считалось, что все эти церковные украшения утеряны либо уничтожены. В начале 1940-х годов большинство из них пропали в многочисленных банковских заведениях, и позже лишь некоторые появились в специальных фондах музеев в Москве и Ленинграде. 

При этом этом археолог посмотрел лишь часть экспонатов, доступных в Сети. "Пускай московские коллеги знают, что мы теперь в курсе, где спрятаны наши "утерянные" сокровища", - подытожил Бобровский. 


Как сообщали "Комментарии", в Средиземном море нашли 12 кораблей с сокровищами, общая стоимость которых оценивается в десятки миллионов долларов. 


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Источник: Фейсбук-страница Тимура Бобровского
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