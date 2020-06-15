Украина в НАТО или НАТО в Украине: что дает новый статус присутствия в Альянсе

Украина получила статус партнера в программе расширенного партнерства НАТО. Об этом 12 июня сообщил официальный веб-сайт Североатлантического альянса. Этот статус является частью Инициативы НАТО по оперативной совместимости с партнерами. Цель Инициативы – поддержание и углубление сотрудничества между государствами-членами и партнерами, вносящими значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.

Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко обращает внимание, что когда мы говорим о любых шагах в направлении евроинтеграции или евроатлантической интеграции – мы однозначно демонстрируем миру, что цивилизационно Украина является частью западной цивилизации.

"И – в контексте вооруженного конфликта с РФ – это еще раз демонстрирует, что на Востоке Украины – не война двух постсоветских республик, – отмечает эксперт. – Речь идет о межцивилизационном конфликте, в котором Россия ведет агрессию против западных ценностей. Это важно с точки зрения осознанности миром разделения "свой -чужой" в этом противостоянии".

Другая важная составляющая, по словам Богдана Петренко, – это демонстрация Западом поддержки Украины.

"Это – также сигнал другим странам НАТО о том, кого поддерживать в конфликте, – поясняет эксперт. – Это – ощущение западного "плеча" и демонстрация кто есть "свой" в конфликте на Востоке. Важный компонент, особенно сегодня, когда в условиях кризиса часть западных политиков еще выше поднимет флаг "снять санкции с России"… Конечно, программа предусматривает и определенное практическое углубление сотрудничества между НАТО и Украиной. В частности – кадровой и информационной (доступ к разведывательной информации). Это еще одна составляющая – демонстрация последовательности политики в отношении Украины".

Последнее, подчеркивает Богдан Петренко, важно для преодоления негативный тенденций внутри нашей страны о том, что "западу наплевать на наши интересы" и "никакой интеграции всё равно не будет".

Эксперт акцентирует внимание и на двух негативах.



"Первый и традиционный – Украине необходимо быть готовой к тому, что любые движения в сторону НАТО очень болезненно воспринимаются в Кремле, – предупреждает замдиректора Украинского института исследования экстремизма. – И однозначно нас может ожидать какая-то "ответка" – или очередная раздача паспортов на оккупированных территориях, или усиление боевых действий, или стимулирование каких-то внутренних конфликтов. Вероятно, именно поэтому на уровне президента Украины вопрос о новом статусе Украины в НАТО игнорируется".

Второй негатив – возложение слишком оптимистичных ожиданий.

"Этот уровень сотрудничества – далеко не План действий относительно членства, – говорит Богдан Петренко. – И он никак не приближает нас к самому членству. Это может даже быть очередной попыткой найти долговременную (а возможно и постоянную) замену ПДЧ. Пока у нас не решен вопрос относительно вооруженного конфликта с Российской Федерацией и существуют проблемы с территориальной целостностью, вряд ли мы сможем ожидать полноценных интеграционных процессов".

"Украина получит доступ к разведданным НАТО"

Рисков в получении нашей страной статуса партнера с расширенными возможностями НАТО нет, уверен эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия. Но есть два основных аспекта, на которые стоит обратить внимание при получении этого статуса.

"Первый – получение возможности обмена разведданными со странами НАТО. Это делает нас пускай на маленький, но всё же – шаг – ближе к Североатлантическому альянсу, – отмечает Ираклий Джанашия. – Второй – возможность занимать позиции в штаб-квартире и оргструктурах НАТО. Этот пункт при правильном его использовании может повысить статус Украины в глазах стран-участников Альянса. Тот самый случай, когда отосланные представители будут прямым образом влиять на авторитет страны".

По словам эксперта УИБ, обычно в такие места посылаются инициативные, добропорядочные и амбициозные люди: "Но с учетом того что в нашей стране, как в выходце из "совка" инициативность в армии и силовых структурах наказуема, мы можем как укрепить авторитет, так и…"

"Доступ в НАТО уже закрыт"

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко считает, что такое партнерство, несмотря на все программные плюсы, имеет свои риски.

"Главный из них смысловой – Киев закрывает для себя путь членства в Альянсе, – отмечает директор ЦМБ. – Даже несмотря на указанный в тексте посыл о стремлении к членству, де-факто мы стали в ряд с традиционными партнерами-нейтральными странами – такими как Финляндия или Швеция (не говоря уже о Иордании и Австралии). Участие в программе Грузии, которая также стремится стать членом, не аргумент. Сами грузины после 2014 года (когда они стали частью EOP) неоднократно жаловались на то, что теперь их не воспринимают в Брюсселе как кандидатов на членство. Отчасти, чтобы не злить Россию. Отчасти, потому что у Грузии есть Абхазия и Южная Осетия, оккупированные Россией".

Многие, подчеркивает Валерий Кравченко, спрашивают, почему Венгрия, ранее блокировавшая евроатлантические устремление Украины, проголосовала "за".

"Вот вам и ответ – Украину "слили" в партнерство, – считает директор ЦМБ. – А партнера уже не нужно защищать статьей 5. Боюсь, что этот "успех" – последний на многие годы в нашей евроатлантической интеграции. Мы свернули на перекрестке "не туда".

Как сообщал портал "Комментарии", для вступления в состав Североатлантического Союза Украине требуется принять пять законов, которые в НАТО выставили в качестве условия для членства. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина



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