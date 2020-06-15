Украина в НАТО или НАТО в Украине: что дает новый статус присутствия в Альянсе

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Сергей Медведев
Украина получила статус партнера в программе расширенного партнерства НАТО. Об этом 12 июня сообщил официальный веб-сайт Североатлантического альянса. Этот статус является частью Инициативы НАТО по оперативной совместимости с партнерами. Цель Инициативы – поддержание и углубление сотрудничества между государствами-членами и партнерами, вносящими значительный вклад в операции и миссии под руководством НАТО.
Заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко обращает внимание, что когда мы говорим о любых шагах в направлении евроинтеграции или евроатлантической интеграции – мы однозначно демонстрируем миру, что цивилизационно Украина является частью западной цивилизации.
"И – в контексте вооруженного конфликта с РФ – это еще раз демонстрирует, что на Востоке Украины – не война двух постсоветских республик, – отмечает эксперт. – Речь идет о межцивилизационном конфликте, в котором Россия ведет агрессию против западных ценностей. Это важно с точки зрения осознанности миром разделения "свой -чужой" в этом противостоянии".
Другая важная составляющая, по словам Богдана Петренко, – это демонстрация Западом поддержки Украины.
"Это – также сигнал другим странам НАТО о том, кого поддерживать в конфликте, – поясняет эксперт. – Это – ощущение западного "плеча" и демонстрация кто есть "свой" в конфликте на Востоке. Важный компонент, особенно сегодня, когда в условиях кризиса часть западных политиков еще выше поднимет флаг "снять санкции с России"… Конечно, программа предусматривает и определенное практическое углубление сотрудничества между НАТО и Украиной. В частности – кадровой и информационной (доступ к разведывательной информации). Это еще одна составляющая – демонстрация последовательности политики в отношении Украины".
Последнее, подчеркивает Богдан Петренко, важно для преодоления негативный тенденций внутри нашей страны о том, что "западу наплевать на наши интересы" и "никакой интеграции всё равно не будет".
Эксперт акцентирует внимание и на двух негативах.
"Первый и традиционный – Украине необходимо быть готовой к тому, что любые движения в сторону НАТО очень болезненно воспринимаются в Кремле, – предупреждает замдиректора Украинского института исследования экстремизма. – И однозначно нас может ожидать какая-то "ответка" – или очередная раздача паспортов на оккупированных территориях, или усиление боевых действий, или стимулирование каких-то внутренних конфликтов. Вероятно, именно поэтому на уровне президента Украины вопрос о новом статусе Украины в НАТО игнорируется".
Второй негатив – возложение слишком оптимистичных ожиданий.
"Этот уровень сотрудничества – далеко не План действий относительно членства, – говорит Богдан Петренко. – И он никак не приближает нас к самому членству. Это может даже быть очередной попыткой найти долговременную (а возможно и постоянную) замену ПДЧ. Пока у нас не решен вопрос относительно вооруженного конфликта с Российской Федерацией и существуют проблемы с территориальной целостностью, вряд ли мы сможем ожидать полноценных интеграционных процессов".
Рисков в получении нашей страной статуса партнера с расширенными возможностями НАТО нет, уверен эксперт по национальной безопасности и обороне Украинского института будущего Ираклий Джанашия. Но есть два основных аспекта, на которые стоит обратить внимание при получении этого статуса.
"Первый – получение возможности обмена разведданными со странами НАТО. Это делает нас пускай на маленький, но всё же – шаг – ближе к Североатлантическому альянсу, – отмечает Ираклий Джанашия. – Второй – возможность занимать позиции в штаб-квартире и оргструктурах НАТО. Этот пункт при правильном его использовании может повысить статус Украины в глазах стран-участников Альянса. Тот самый случай, когда отосланные представители будут прямым образом влиять на авторитет страны".
По словам эксперта УИБ, обычно в такие места посылаются инициативные, добропорядочные и амбициозные люди: "Но с учетом того что в нашей стране, как в выходце из "совка" инициативность в армии и силовых структурах наказуема, мы можем как укрепить авторитет, так и…"
Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко считает, что такое партнерство, несмотря на все программные плюсы, имеет свои риски.
"Главный из них смысловой – Киев закрывает для себя путь членства в Альянсе, – отмечает директор ЦМБ. – Даже несмотря на указанный в тексте посыл о стремлении к членству, де-факто мы стали в ряд с традиционными партнерами-нейтральными странами – такими как Финляндия или Швеция (не говоря уже о Иордании и Австралии). Участие в программе Грузии, которая также стремится стать членом, не аргумент. Сами грузины после 2014 года (когда они стали частью EOP) неоднократно жаловались на то, что теперь их не воспринимают в Брюсселе как кандидатов на членство. Отчасти, чтобы не злить Россию. Отчасти, потому что у Грузии есть Абхазия и Южная Осетия, оккупированные Россией".
Многие, подчеркивает Валерий Кравченко, спрашивают, почему Венгрия, ранее блокировавшая евроатлантические устремление Украины, проголосовала "за".
"Вот вам и ответ – Украину "слили" в партнерство, – считает директор ЦМБ. – А партнера уже не нужно защищать статьей 5. Боюсь, что этот "успех" – последний на многие годы в нашей евроатлантической интеграции. Мы свернули на перекрестке "не туда".
Как сообщал портал "Комментарии", для вступления в состав Североатлантического Союза Украине требуется принять пять законов, которые в НАТО выставили в качестве условия для членства. Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина
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