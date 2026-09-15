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"Ты просто полиэстер": почему это слово стало оскорблением у поколения Z

Необычный интернет-сленг используют для описания фальши, неискренности и показной жизни

15 сентября 2026, 17:01
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Сергій Кречмаровський

У поколения Z появился новый необычный способ назвать что-то фальшивым или слишком показным — "полиэстер". Слово быстро распространилось в TikTok и других соцсетях, превратившись в своеобразный ярлык для всего неискреннего.

"Ты просто полиэстер": почему это слово стало оскорблением у поколения Z

Синтетическая ткань с биркой, символизирующая фальшь и искусственность в зумерском сленге

Что означает "полиэстер"

В новом сленговом значении этим словом описывают что-то шаблонное, искусственное или чрезмерно постановочное. Например, тщательно разыгранный "случайный" момент, неубедительное публичное извинение или навязчивую рекламу инфлюенсера могут назвать "полиэстером".

Интересно, что изначально слово использовалось в TikTok в другом контексте. "Polyester" называли определённый стиль фанатских видео, в которых фрагменты с персонажами накладывались на динамичный и визуально перегруженный монтаж.

Позже выражение получило новое распространение после вирусного ролика 18-летнего пользователя, который рассказывал о своей идеальной взрослой жизни: пентхаус в Нью-Йорке, ранние подъёмы, пробежки, продуктивная работа и использование ИИ-агента. Пользователи соцсетей быстро окрестили такое демонстративно идеализированное представление о будущем "полиэстером" или "полиэстеровым образом жизни".

При чём здесь ткань

Выбор именно этого слова тоже неслучаен. Полиэстер является синтетическим волокном, а молодое поколение всё чаще критикует массовое производство одежды и стремится отказаться от дешёвых синтетических материалов.

В итоге "полиэстер" стал не просто очередным модным словом. Его популярность отражает отношение Gen Z к неискренности в интернете, рекламе и публичной жизни. На фоне развития ИИ пользователи всё чаще пытаются отличить настоящее от искусственного, поэтому подобный сленг оказывается особенно востребованным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как ожил жуткий тренд: человек в костюме Кота в Шляпе гнался за подростком ночью



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