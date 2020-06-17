Совместное письмо ван Гога и Гогена ушло с молотка более чем за 200 тыс. евро

Написанное художниками-импрессионистами Винсентом ван Гогом и Полем Гогеном письмо во время одного из аукционов в Париже ушло с молотка за 210 600 евро. Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на данные парижского аукционного дома Drouot.



Изначально аукционный дом рассчитывал выручить за письмо 180-250 тыс. евро.

Письмо было написано в начале ноября 1888 года на листке в клетку, на нем стоят подписи знаменитых художников. Ван Гог и Гоген писали его части по очереди, а адресовано оно было общему другу художников живописцу Эмилю Бернару. Художники писали о взглядах на современную живопись и сошлись на мысли, что в тот период искусство проходило через важнейший период, находясь на пути к своему "возрождению".

Кроме того, ван Гог в письме отметил, что новые художники будут происходить из тропических стран. В то же время Гоген говорит о том, что не стоит придавать значения чрезмерно эмоциональным высказываниям товарища.

Ранее "Комментарии" писали, что картина Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" ушла с молотка за 2 295 000 фунтов стерлингов.

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