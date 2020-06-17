Совместное письмо ван Гога и Гогена ушло с молотка более чем за 200 тыс. евро

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Татьяна Веремеева
Написанное художниками-импрессионистами Винсентом ван Гогом и Полем Гогеном
письмо во время одного из аукционов в Париже ушло с молотка за 210 600 евро.
Об этом пишет "Корреспондент" со ссылкой на данные парижского аукционного дома
Drouot.
Изначально аукционный дом рассчитывал выручить за письмо 180-250 тыс. евро.
Письмо было написано в начале ноября 1888 года на листке в клетку, на нем
стоят подписи знаменитых художников. Ван Гог и Гоген писали его части по
очереди, а адресовано оно было общему другу художников живописцу Эмилю Бернару.
Художники писали о взглядах на современную живопись и сошлись на мысли, что в
тот период искусство проходило через важнейший период, находясь на пути к
своему "возрождению".
Кроме того, ван Гог в письме отметил, что новые художники будут происходить
из тропических стран. В то же время Гоген говорит о том, что не стоит придавать
значения чрезмерно эмоциональным высказываниям товарища.
Ранее "Комментарии" писали, что картина
Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" ушла с молотка за 2 295 000
фунтов стерлингов.
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