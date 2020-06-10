Сенцов написал открытое письмо к Зеленскому: что требует

Режиссер, бывший пленник Кремля Олег Сенцов требует от Зеленского соблюдения прав человека в деле об убийстве Павла Шеремета. Об этом Сенцов написал в открытом письме к президенту Украины Владимиру Зеленскому, опубликовав его на своей странице в Facebook.

По словам Сенцова, в Украине продолжается преследование волонтеров и добровольцев. Речь идет о подозреваемых по "делу Шеремета": волонтере, детском кардиохирурге Юлие Кузьменко, военнослужащем, музыканте Андрее Антоненко и военной медсестре Яне Дугарь.

Полгода прошло с того времени, как объявили этих людей "убийцами" и полиция озвучила свою версию событий, напомнил он. Все эти 6 месяцев Кузьменко и Антоненко находятся под арестом.

"Адвокаты подозреваемых предоставляют доказательства, которые полностью опровергают обоснованность подозрения и наличие каких-либо рисков относительно препятствования следствию со стороны этих людей, нет никаких оснований считать, что именно эти люди причастны к убийству Павла Шеремета. Не смотря на это, суды выносят немотивированные решения об избрании и продлении действия мер мероприятий", - считает Сенцов.

Если украинская судебная система не сможет дать надлежащую оценку следствию и продолжит держать за решеткой невиновных людей, пишет он, то Европейский суд по правам человека обратит внимание и Украина имеет риск выступать ответчиком.

"Требуем от Вас, как Президента Украины, гарантировать выполнения норм Конституции Украины, соблюдение конституционных прав и свобод Ю. Кузьменко, А. Антоненко, Я. Дугарь, обеспечить справедливое рассмотрение этого дела независимым и беспристрастным судом с тем, чтобы не продолжалось безосновательное содержания за решеткой невинных людей и украинское общество не потеряло веру в справедливость и правосудие в Украине", - резюмировал Сенцов.

Напомним, на залог для подозреваемой в деле Шеремета сбросилось 500 украинцев.

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