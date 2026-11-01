Секрет скрывается в обычной земле: как японцы создают шары, похожие на драгоценные камни

Обычная земля может стать похожей на драгоценный камень. В Японии для этого существует искусство дороданго: из влажной земли руками формируют шар, высушивают его и полируют до блеска. Это искусство выросло из детской забавы.

Японские шары дороданго, изготовленные из земли с использованием разных техник. Фото: Wikimedia Commons / Blissed101

Название происходит от двух японских слов: "доро" означает "грязь", а "данго" — разновидность японских мучных шариков. Более изысканная форма получила название хикару дороданго: слово "хикару" означает "сияющий".

Как детская игра стала искусством

По словам профессора Фумио Кайо из Университета образования Киото, изготовление земляных шаров — старинное японское детское развлечение. Однако с распространением коммерческих игрушек традиция оказалась на грани исчезновения. Кайо сохранил традиционные приемы и разработал способ, благодаря которому шары не теряют блеска даже после высыхания. Он описал технику в текстах и видеоматериалах, чтобы передать ее следующим поколениям. Со временем она заинтересовала и взрослых.

Почему каждый шар получается особенным

Процесс сложнее, чем кажется. Разные виды почвы содержат неодинаковое количество глины, песка и суглинка, поэтому мастеру приходится приспосабливать технику к каждому новому материалу. Даже изменение движений влияет на результат. Если дольше работать с влажным шаром, его поверхность приобретает выразительную текстуру.

Американский мастер Брюс Гарднер создавал дороданго из почвы, собранной в разных местах штата Нью-Мексико. Его работы демонстрировали на выставке RESOBOX в Нью-Йорке, а каждый шар получал название по месту происхождения земли.

Во время работы на поверхности появляются трещины, которые постепенно закрываются новыми слоями почвы. Отпечатки рук превращаются в узоры, а сам шар словно приобретает собственный характер. Гарднер сравнивает этот процесс с медитацией: руки работают, а мысли могут свободно блуждать. Сочетание простого материала, терпения и внимательности делает дороданго необычным искусством.

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