Почему на старых фотографиях никто не улыбается: причина удивит даже тех, кто знает историю

На старинных портретах люди обычно смотрят в камеру с серьезным выражением лица — даже во время свадеб или праздников. На это повлияли технологии, художественные традиции и представления о приличиях.

Улисс Грант с семьей перед коттеджем в Лонг-Бранче, 1870 год. Фото: Pach Brothers / Wikimedia Commons, Public Domain.

Первые фотоаппараты требовали терпения

На заре фотографии создание портрета было настоящим испытанием. Из-за длительной выдержки человеку приходилось оставаться неподвижным много минут. Ранним камерам могло потребоваться около 20 минут для одного снимка. Даже небольшое движение грозило размытым изображением, поэтому сохранять нейтральное выражение лица было легче, чем удерживать улыбку.

К 1900 году благодаря развитию технологий фотографирование могло занимать уже около 20 секунд. Улыбаться перед объективом становилось проще, но привычка к серьезным портретам никуда не исчезла.

Фотопортрет подражал живописи

До появления фотографии портреты создавали художники, и такая работа могла длиться часами. Их заказывали по особым случаям, чтобы увековечить важное событие или достижение. Портрет был торжественным способом запечатлеть человека, а не веселым моментальным кадром. Эта манера перешла и в фотографию.

Улыбка считалась неуместной

В викторианскую и эдвардианскую эпохи широкая улыбка на портрете могла восприниматься как признак легкомыслия или низкого социального статуса. Сдержанное выражение лица, напротив, ассоциировалось с достоинством и элегантностью.

Еще один фактор — посмертная фотография, популярная в викторианскую эпоху. Умерших родственников одевали и фотографировали, чтобы сохранить память о них. Такие снимки также связывали раннюю фотографию с серьезностью.

Таким образом, отсутствие улыбок на старых фото объясняется сочетанием технических ограничений и тогдашних представлений о том, каким должен быть портрет.

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