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Небелых героев «Симпсонов» больше не будут озвучивать белые актеры

Продюсеры культового мультсериала «Симпсоны» сообщили, как теперь будут подбирать актеров для озвучки персонажей

сегодня, 22:30
Автор:

Таисия Ерохина
Небелых героев «Симпсонов» больше не будут озвучивать белые актеры

В известном мультсериале "Симпсоны" новое правило озвучки: небелые персонажи больше не будут говорить голосами белых актеров. Об этом передает CNN со ссылкой на заявление продюсеров "мультсериала предсказаний".

Сообщается, что в течение трех десятилетий, прошедших с момента появления анимационного комедийного сериала, в нем поучаствовало немало белых актеров. Многие из них озвучивали небелых персонажей. Так, голосом Гарри Ширера говорил доктор Джулиус Хибберт, а Хэнк Азариа озвучил Апу Нахасапимапетилона. К слову, в январе Азария объявил, что перестанет озвучивать героя после 30 лет. Персонаж Апу нередко поддавался критике, поскольку высмеивает стереотипное представление об эмигрантах из Индии.

Ранее сообщалось, что L'Oreal откажется от таких слов, как "белый" и "светлый" в описании продуктов для кожи. Таким решением L'Oreal отреагировал на протесты против расовой несправедливости, изменив описание продукции.

Также стало известно, что эскимо больше не будет: производитель мороженного решил изменить название, чтобы не обижать эскимосов.


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Источник: https://edition.cnn.com/2020/06/26/entertainment/simpsons-voices-trnd/index.html
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