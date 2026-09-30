На картине 19 века заметили женщину со смартфоном (ФОТО)

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Slava Kot
Картина австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера неожиданно стала поводом для дискуссий о смартфонах, технологиях и путешествиях во времени. На холсте, написанном в 19 веке, была замечена деталь, напоминающая современный мобильный телефон.
На картине 160-летней давности заметили женщину со "смартфоном"
На картине Фердинанда Георга Вальдмюллера под названием "Ожидаемая" ("Воскресное утро"), молодая женщина в одежде того времени идет по каменистой тропинке и внимательно смотрит на небольшой прямоугольный предмет в своих руках. В нескольких метрах от нее мужчина стоит на коленях с розовым цветком, ожидая встречи с любимой.
Именно вне женщины особенно напомнило современным пользователям знакомую сцену: человек идет по улице, не отрывая взгляда от смартфона. Поэтому в соцсетях возникли предположения о том, что героиня 19 века якобы совершила путешествие во времени и проверяет соцсети или приложение для знакомств.
На картине 19 века обнаружили "смартфон"
Впервые картина стала вирусной еще в 2017 году, однако со временем дискуссия вернулась с новой волной. Однако загадка женщины 19 века со "смартфоном" имеет гораздо более прозаическое объяснение. Как оказалось, женщина держит не телефон, а молитвенник. Этот предмет вполне привычен для тогдашнего человека и именно религиозный контекст и объясняет его сосредоточенность.
Таким образом, картина Вальдмюллера стала своеобразным примером того, как меняется не только окружающий мир, но и наше прочтение искусства прошлого.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что телефоны исчезнут к 2035 году. 3 технологии, которые полностью заменят смартфон.
Также "Комментарии" писали, что "путешественник во времени" со смартфоном был замечен на видео в 1995 году.