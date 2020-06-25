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Кинотеатры откроются на следующей неделе, - официально

Кабмин "дал добро" на открытие кинотеатров со 2 июля, но при условии строгого соблюдения мер адаптивного карантина

сегодня, 15:52
Автор:

Екатерина Белоброва
Кинотеатры откроются на следующей неделе, - официально

Правительство Украины одобрило инициативу Минздрава по части возобновления работы кинотеатров со 2 июля, но при условии заполняемости залов наполовину. Об этом сообщается на сайте Кабмине.

Как указал глава Минздрава Максим Степанов, открытие кинотеатров - не единственная правка в условиях адаптивного карантина, но также речь идет об услугах для населения административных центров.

"Предлагаем предусмотреть, что центры предоставления административных услуг самостоятельно определяют время начала своей работы; исключить из случаев обязательной самоизоляции и/или обсервации участников вступительных испытаний, в том числе для вступления через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина"; а также - ввести запрет работы кинотеатров до 1 июля, а с 2 июля - позволить их работу с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения других четких требований", - отмечено в сообщении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал. что глава Минкульта Александр Ткаченко анонсировал открытие кинотеатров также в указанный срок. 


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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-vnis-zmini-do-adaptivnogo-karantinu-robotu-kinoteatriv-dozvolyat-z-2-lipnya
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