Кинотеатры откроются на следующей неделе, - официально

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Екатерина Белоброва
Правительство Украины одобрило инициативу Минздрава по части возобновления работы кинотеатров со 2 июля, но при условии заполняемости залов наполовину. Об этом сообщается на сайте Кабмине.
Как указал глава Минздрава Максим Степанов, открытие кинотеатров - не единственная правка в условиях адаптивного карантина, но также речь идет об услугах для населения административных центров.
"Предлагаем предусмотреть, что центры предоставления административных услуг самостоятельно определяют время начала своей работы; исключить из случаев обязательной самоизоляции и/или обсервации участников вступительных испытаний, в том числе для вступления через образовательные центры "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина"; а также - ввести запрет работы кинотеатров до 1 июля, а с 2 июля - позволить их работу с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения других четких требований", - отмечено в сообщении.
Ранее портал "Комментарии" сообщал. что глава Минкульта Александр Ткаченко анонсировал открытие кинотеатров также в указанный срок.
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