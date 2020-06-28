"Испанский шедевр": реставратор-новичок довел коллекционера редкой живописи до инфаркта

Валенсийский коллекционер редких живописных картин отдал полотно "Непорочное зачатие" кисти Эстебана Мурильо в салон по реставрации и, заплатив 1 200 евро за работу, пришел в ужас от результата. Об этом передает российская служба ВВС, ссылаясь на испанское агенство Europa Press.

Так, мастер реставрации оказался бывшим сотрудником по сбору мебели и лишь недавно сменил область ремесла.

После его работы владелец пытался исправить результат в двух других салонах, но видимых улучшений они не принесли.

Отмечается, что для Испании подобный случай далеко не первый и дилетанты нарушают экспозицию ценных полотен знаменитых художников до необратимых масштабов. Так, к примеру в 2012 году пожилая прихожанка церкви неподалеку от Сарагосы взялась реставрировать ценную фреску, которую после этого прозвали "Обезьяньим Христом".





А совсем недавно в одной из церквей Наварры статую святого Георгия XVI века после попытки реставрации сравнили с фигуркой из немецкого игрового набора Playmobile.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Ватикане две туристки по имени Тамара и Лена высекли свои имена на память о поездке на фреске Микеланджело.

"Подберите, пожалуйста, сами слова для характиристики этого произведения, но это худшее, что можно себе представить в этом месте", - сокрушается автор, передавая "привет" авторам этого вандализма.











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