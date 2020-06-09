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Госдотации на украинское кино уменьшили почти вдвое

Бюджет украинского кинопроизводства уменьшили на 300 млн гривень

сегодня, 15:15
Автор:

Сергей Медведев
Госдотации на украинское кино уменьшили почти вдвое

Украинские кинематографисты получат в 2020 году на 300 млн гривень меньше  от ранее запланированной суммы. Об этом сообщили в Госкино. Общий годовой бюджет на развитие отечественного кинематографа, который имеет достаточно неоднозначную оценку в обществе, составит 450 млн гривень.

"Правительством Украины в госбюджете на 2020 год на развитие кинематографической отрасли было предусмотрено около 750 млн грн. Однако в связи с карантинными мероприятиями и секвестром бюджета (внесением изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год"), ассигнования общего фонда бюджетной программы КПКВК 3806030 "Государственная поддержка кинематографии", то есть весь бюджет Госкино на кинопроизводство, был уменьшен до 450 млн грн", - сообщили в Госкино.

Отметим, что в предыдущем, 2019 году, на украинское кино было выделено 434 млн гривень. Из этой суммы 385 миллиона ушло на создание фильмов и их промо, 44 миллиона государственных денег направили на проведение кинофестивалей, конференций и дней кино. Около 5 млн гривень потратили на популяризацию украинских киношедевров — деньги помогли организовать творческие встречи, презентации и рекламу.

Как сообщал портал "Комментарии", организаторы Одесского международного кинофестиваля решили перенести сроки проведения и изменить регламент популярного конкурса. Об этом сказано на официальной странице фестиваля в Facebook. Так, в связи с эпидемией коронавируса и карантинными мероприятиями, фестиваль пройдет осенью — с 25 сентября по 3 октября. Изменится также и формат мероприятия — впервые показы фильмов и кинорынок пройдут в сети интернет.


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1873920-na-stvorennya-ukrai-nskogo-kino-u-2020-rotsi-peredbacheno-450-mln-grn-derzhkino
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