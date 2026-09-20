Джонни Депп создал свою первую скульптуру: как выглядит 2-метровый Человек-кролик (ФОТО)

Джонни Депп впервые представил себя скульптором. Двухметровую работу "Человек-кролик" из белого бронзового сплава покажут на артярмарке Contemporary Istanbul, которая пройдет 22–27 сентября. Скульптуру установят под открытым небом на территории исторической османской верфи Tersane Istanbul на берегу Золотого Рога. Работа станет одним из специальных проектов художественной ярмарки.

Джонни Депп. Фото: Associated Press

Скульптура Деппа "Человек-кролик" сочетает черты человека и кролика. Персонаж предстает как своеобразный телохранитель, держащий "меч правды". Изображение имеет личную историю: впервые он появился на детском рисунке сына актера Джека Деппа, которому на тот момент было около пяти лет.

По словам Джонни Деппа, рисунок сына напомнил ему свой сон с детства. Актер стал переносить этот образ в свои эскизы, картины и принты, постепенно превратив его в один из мотивов своего творчества.

"Это был некий персонаж, которого Джек нашкрябал — прекрасные детские каракули, сложившиеся в эту форму, этот образ. Он напомнил мне повторяющийся сон, который я видел в детстве", — рассказал Депп.

Над созданием скульптуры актер работал вместе с Sigg Art Foundation, Pantheon Art и миланской литейной Fonderia Artistica Battaglia. Именно эта работа стала первым скульптурным проектом Деппа, ранее преимущественно работавшего с живописью, графикой и принтами.

Появление "Человека-кролика" также совпадает с выставкой Джонни Деппа "Купа всего" в Шанхайском музее современного искусства. Экспозиция объединила более 200 его работ, в том числе картины, эскизы и другие произведения искусства. Образ "Человека-кролика" также представлен в творчестве актера еще до создания скульптуры.

Параллельно Депп продолжает работать в кино. Среди его будущих проектов фильмы "Эбенезер" и "Дневной пьяница".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как Шарлиз Терон проигнорировала Джонни Деппа на Неделе моды в Париже.