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Антон Корнилов
Британский уличный художник Бэнкси представил новую работу
против расизма и работорговли и посвятил ее свержению памятника английскому работорговцу
в Бристоле. Соответствующее фото анонимный художник опубликовал в своем
аккаунте в социальной сети Instagram.
"Что нам делать с пустым постаментом посреди Бристоля? Вот
идея, которая устраивает как тех, кто скучает по статуе Колстона, так и тех,
кто этого не делает. Мы вытаскиваем его из воды, ставим обратно на постамент,
обвязываем тросом шею и поручаем нескольким бронзовым статуям протестующих в
натуральную величину, чтобы сбросили его. Все счастливы. Славный день", —
написал Бэнкси.
Сброшенный памятник посвящен английскому работорговцу 17
века Эдварду Колстону. После свержения памятника Лондон пообещал пересмотреть
свои достопримечательности на предмет расизма.
Как сообщал портал "Комментарии", Эйфелеву башню в Париже
планируют открыть 25 июня. При этом Версальский дворец в столице Франции
открыли еще 6 июня, а музей Лавр возобновит работу 6 июля.
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