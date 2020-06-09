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Главная Новости Общество искусство и культура Бэнкси представил новую работу против расизма и работорговли
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Бэнкси представил новую работу против расизма и работорговли

Новая картина Бэнкси посвящена свержению памятника работорговцу в Бристоле

сегодня, 22:30
Автор:

Антон Корнилов
Бэнкси представил новую работу против расизма и работорговли

Британский уличный художник Бэнкси представил новую работу против расизма и работорговли и посвятил ее свержению памятника английскому работорговцу в Бристоле. Соответствующее фото анонимный художник опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

"Что нам делать с пустым постаментом посреди Бристоля? Вот идея, которая устраивает как тех, кто скучает по статуе Колстона, так и тех, кто этого не делает. Мы вытаскиваем его из воды, ставим обратно на постамент, обвязываем тросом шею и поручаем нескольким бронзовым статуям протестующих в натуральную величину, чтобы сбросили его. Все счастливы. Славный день", — написал Бэнкси.

Сброшенный памятник посвящен английскому работорговцу 17 века Эдварду Колстону. После свержения памятника Лондон пообещал пересмотреть свои достопримечательности на предмет расизма.

Как сообщал портал "Комментарии", Эйфелеву башню в Париже планируют открыть 25 июня. При этом Версальский дворец в столице Франции открыли еще 6 июня, а музей Лавр возобновит работу 6 июля.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CBNmTVZsDKS/
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