Арестович впервые назвал общее количество потерь Украины в войне и раскритиковал союзников

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подсчитал, что с начала войны Украина потеряла около 10 тысяч защитников. Он также отметил, что в начале полномасштабного вторжения погибали 100 военных в сутки. Также Арестович упрекнул союзников, слишком медленно поставляющих Украине оружие. Об этом политик заявил во время эфира с российским юристом, правозащитником Марком Фейгиным.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

"У нас в начале конфликта в среднем погибало 100 в сутки. Но в российской армии в первые 20-30 дней погибали 1000 в сутки. Сейчас 200-300 погибают, не меньше. Ну, посмотрел, сегодня только, правда, сегодня нетипичный день, слишком хорошо отработала артиллерия, поэтому человек 600 за сутки приговорили, не меньше. Оно так и будет: один к пяти, один к трем, один к шести. Вот так колебаться", – сообщил Арестович.

Затем Марк Фейгин уточнил в Арестовича, что исходя из подсчетов работника главы Офиса президента, можно ли сказать, что ВСУ потеряли до 10 тыс. военных.

"Да, где-то так", – ответил Арестович.

Обсуждая потери Украины, Арестович упрекнул западных партнеров, которые очень медленно передают оружие для защиты Украины.

"Даже сегодняшний день показал, что если бы средств у нас было втрое больше, мы решили бы проблемы с этими страшными российскими наступлениями во всех этих страшных местах очень быстро", — сказал Арестович.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что глава Офиса президента Алексей Арестович рассказал об уничтожении наемников в Херсонской области . По словам Арестовича, в населенном пункте Чкалово (Херсонская область) украинская артиллерия нанесла удар по позициям противника. Сообщается об уничтожении арабских наемников.

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