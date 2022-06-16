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Арестович рассказал, сколько может продолжаться война россии против Украины

Война России против Украины может длиться несколько лет

сегодня, 00:18
Автор:

Лиля Воробьева
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Оккупанты поняли и осознали, что оккупировать Украину у них не получится. Об этом советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал во время эфира "Фейгин Live".

Арестович рассказал, сколько может продолжаться война россии против Украины

В России поняли, что быстро оккупировать Украину не получится (фото из открытых источников)

Комментируя планы россиян на Донбассе, Арестович предположил, что Россия настроена на длительную войну против Украины, которая может длиться не один год.

"Россия настроена на долгую войну против Украины. Она может длиться несколько лет. Они поняли, что совершили ошибку, что скоро Украину не получится оккупировать. Они рассчитывают на слабость Запада. И с их точки зрения Запад эту слабость демонстрирует. Заявление Медведева, что за несколько лет Украины  может не быть, свидетельствует о том, что у них может быть такое планирование", — сказал Арестович.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Михаил Подоляк жестко ответил на слова Медведева об Украине. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление российского политика Дмитрия Медведева о том, что через два года украинское государство может перестать существовать на карте мира. В ответ на слова Медведева о судьбе Украины Михаил Подоляк назвал российского политика "лицом российского империализма".

Также "Комментарии" информировали о том, что Арестович рассказал, как РФ готовилась к захвату Украины с 2014 года . 200 тысяч боевого арсенала украинской армии было взорвано, начиная с 2014 по 2018 год на военных складах страны. До сих пор это не расследовано, не названы виновники этих военных преступлений. Во время второй встречи в Рамштайне была согласована ставка на то, чтобы закупить советские боеприпасы и военное вооружение, изготовленное в советское время, имеющееся в странах мира и передавать его в Украину. Но когда реально выяснили объемы советских типов вооружения, то оказывается, что покупать нечего. Советские снаряды отсутствуют.




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Источник: https://youtu.be/Np8zX3TjFM0
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