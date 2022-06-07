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Арестович рассказал подробности о смерти российского генерала Кутузова

Арестович рассказал, что у российского командования значительные проблемы

сегодня, 20:33
Автор:

Лиля Воробьева
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У командования России есть проблемы, потому что обычные военные не хотят идти в бой. Потому генерал Кутузов и погиб, потому что находился на поле боя и заставлял солдат идти в бой. Об этом советник руководителя офиса президента Алексей Арестович заявил во время разговора с российским правозащитником и журналистом Марком Фейгиным.

Арестович рассказал подробности о смерти российского генерала Кутузова

Арестович рассказал подробности о смерти российского генерала Кутузоваа (фото из открытых источников)

По словам Арестовича, генерал погиб, когда на поле боя заставлял идти в бой военных.

"Российский генерал-майор Кутузов погиб, пытаясь подразделение ВДВ "элитную" часть – бросить в наступление. Это показывает, что у россиян очень большие проблемы: много "отказников", – сказал Арестович.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Украине был ликвидирован еще один российский генерал. 5 июня во время боя в районе трассы Артемовск-Лисичанск погиб высокопоставленный российский генерал-майор Роман Кутузов. Сообщения о смерти генерала подтвердили. В сети пропагандисты в своих сообщениях пишут о потере еще одного генерала российской армии в войне против Украины. Речь идет о генерал-майоре Романе Кутузове. Сообщается, что он погиб в направлении трассы Артемовск-Лисичанск.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Россияне готовят мероприятия ко дню россии на оккупированных территориях. В Херсонской области сложная гуманитарная ситуация, но кафиры готовят празднование дня россии — пропаганда вместо продуктов и лекарств. По информации россияне готовят мероприятия к празднованию дня россии на оккупированной территории, не прекращая обстрелов деревень из артиллерии и попыток захватить освобожденные населенные пункты. Оккупанты же разгоняют пропагандистские нарративы типа: "Херсон сдали", "Херсон просто бросили", "за Херсон не боролись", "за Херсон боролись, но не так, как надо" и т.д.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cgxAh96XD54&ab_channel=%D0%A4%D0%95%D0%99%D0%93%D0%98%D0%9DLIVE
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