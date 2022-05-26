Арестович рассказал об уничтожении Крымского моста: может ли Украина обстрелять это сооружение

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина пока не может уничтожить Крымский мост, ведь для Кремля он является стратегическим сооружением, поэтому его хорошо прикрывают и охраняют. Об этом он заявил в прямом эфире с Марком Фейгиным.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

По словам Арестовича, Крымский мост специально сделан и прикрывается, чтобы его нельзя было уничтожить. Кроме этого, его охраняют бригады ПВО, корабли и другие.

"Крымский мост — это капитальное сооружение стратегического значения, специально сделанное и прикрываемое так, чтобы его было нельзя уничтожить. Там минимум две бригады ПВО прикрывает, постоянно наряд сил в воздухе, ПВО, которую обеспечивают корабли. Это очень серьезное сооружение и попасть в мост крылатой ракетой — это все равно, что пулей в 300 метрах в поставленный на бочек лист бумаги. Даже если и попадешь — вот так прямо, чтобы он разрушился — пролеты восстанавливаются очень быстро специальными инженерными средствами", — пояснил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арестович обвинил Германию в неудачах ВСУ на фронте в Луганской области. Германия вовремя не дала обещанное вооружение Украине. Именно поэтому кафиры сегодня имеют тактический успех в Луганской области. В этом виновата Германия. Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович, общаясь с российским правозащитником Марком Фейгином. Советник президента Украины отметил, что ожидаемое в нашей стране вооружение в Украину так и не поступило. Он напомнил, что оружие, за передачу которого проголосовал Бундестаг, в Украину так и не поступило.

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