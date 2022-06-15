Арестович рассказал, как РФ готовилась к захвату Украины с 2014 года

200 тысяч боевого арсенала украинской армии было взорвано, начиная с 2014 по 2018 год на военных складах страны. До сих пор это не расследовано, не названы виновники этих военных преступлений.

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

Во время второй встречи в Рамштайне была согласована ставка на то, чтобы закупить советские боеприпасы и военное вооружение, изготовленное в советское время, имеющееся в странах мира и передавать его в Украину. Но когда реально выяснили объемы советских типов вооружения, то оказывается, что покупать нечего. Советские снаряды отсутствуют.

Об этом представитель ОП Алексей Арестович сообщил во время эфира "Фейгина Live".

"Советских ракет – до "Смерчей", "Ураганов", "Градов" – уже нигде нет. Порох живет 25 лет, потом разлагается, а с момента распада Советского союза прошло 30 лет, 31 уже. Было немного в Бразилии, Иране, Бахрейне к "Смерчам" ракет. Вот их попыталась выкупить РФ, в первую очередь для того, чтобы нам не достались", — аргументировал свои мысли советник главы Офиса президента.

При этом Алексей Арестович отметил, что еще перед началом полномасштабных военных действий военные в зоне ООС использовали 70 тысяч боеприпасов. Еще 200 тысяч боевого арсенала украинской армии сорвали с 2014 по 2018 год, когда он хранился на военных складах, ведь РФ уже отрабатывала подготовку к войне. Там были сорваны боеприпасы основной номенклатуры, которые теперь нужны украинским военнослужащим. Это — ракеты к "Смерчам", "Ураганам", боеприпасы 152 мм и ракеты для установок "Бук" Все эти факты до сих пор не расследованы до завершения, виновники не названы.

"Я думаю, это были диверсии Москвы. Но мне хотелось бы узнать, какую роль в этом сыграл Петр Порошенко",- резюмировал советник главы Офиса президента.

Чиновник подытожил, что таким образом Россия уже готовилась к военному вторжению в Украину.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Арестович отреагировал на предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

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