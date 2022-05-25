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Арестович обвинил Германию в неудачах ВСУ на фронте в Луганской области

Арестович заявил, что Россия имеет тактический успех на Лисичанско-Северодонецком направлении

25 мая 2022, 22:45 comments1228
Автор:

Лиля Воробьева
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Германия вовремя не дала обещанное вооружение Украине. Именно поэтому оккупанты сегодня имеют тактический успех в Луганской области. В этом виновата Германия. Об этом заявил советник главы офиса президента Алексей Арестович, общаясь с российским правозащитником Марком Фейгином.

Арестович обвинил Германию в неудачах ВСУ на фронте в Луганской области

Алексей Арестович (фото из открытых источников)

"Россия сейчас имеет в Украине тактический успех, грозящий перерасти на Лисичанско-Северодонецком направлении в оперативный. Чем это объясняется? Темпы ленд-лиза, на которые месяц назад мы рассчитывали, не оправдались. Не на средства американского или британского оружия, а на средства немецкого", – сообщил Арестович.

Советник президента Украины отметил, что вооружение, которое ждали в нашей стране, в Украину так и не поступило.

Он напомнил, что оружие, за передачу которого проголосовал Бундестаг, в Украину так и не пришло.

"А если бы приехали 50 "Гепардов", 100 "Мардеров", гаубицы и т.д., ситуация была бы далека от той, что есть сейчас. Ведь затягивает передачу нам военной техники, косвенно виновата в происходящем на фронте" , – сказал Арестович.

Напомним, что "Комментарии" информировали, Шольц назвал опасность для Европы после нападения РФ на Украину. Настало время, когда нет больше гарантий, что российская армия не вторгнется в какую-то страну Европы. Уверенность исчезла после того, как Россия открыто вторглась в Украину. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая вместе со своими шведскими и финскими коллегами на пресс-конференции, пишет "Reuters". Канцлер Германии отметил, что десятилетиями в Европе считали данностью незыблемость границ. Никто даже допустить не мог, что через некоторое время кто-то будет силой пытаться изменить границы, посягать на территориальную целостность других стран.


 


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Источник: https://youtu.be/Z15NFN_d368
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