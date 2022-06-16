Арахамия рассказал, есть ли смысл Украине возвращаться за стол переговоров с РФ

Глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что Украина сегодня имеет очень слабые позиции для того, чтобы возвращаться к переговорному процессу с Россией. О возобновлении переговоров можно будет говорить только, когда украинские войска пойдут в контрнаступление и ситуация на фронте изменится. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Axios".

Давид Арахамия. Фото: из открытых источников

При этом Давид Арахамия отметил, что контакты с россиянами полностью никто не обрывал. Глава "Слуги народа" отметил, что примерно раз или два раза в неделю представители украинской делегации разговаривают по телефону с представителями России. При этом, несмотря на постоянные заявления спикеров Кремля о нежелании Украины возобновлять переговоры, в самой России прекрасно понимают, что сегодня невозможно сесть за стол переговоров. Этому не способствует то, что происходит на фронте.

Арахамия признал, что сегодня Украина имеет слабые переговорные позиции и поэтому нет никакого смысла в таком случае садиться за стол переговоров. Если события в Украине изменятся, тогда нужно будет вновь возобновлять переговоры.

По словам Давида Арахамии, в любом случае переговоры возобновлять нужно, но только, когда придет время и, когда можно будет говорить о компромиссе.

По словам главы украинской делегации на переговорах, Украина сегодня борется за свою независимость, но платит очень большую цену. Ежедневно на фронте в боях гибнет от 200 до 500 украинских воинов. Еще до 1000 получают ранения.

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