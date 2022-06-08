Амбасадоркой платформы UNITED24 стала известная теннисистка: сколько средств удалось собрать

В Украине запущена государственная фандрейзинговая платформа UNITED24 для сбора помощи пострадавшим от войны гражданам, армии, восстановлению государства. Об амбасадорах платформы рассказал президент Владимир Зеленский.

фото AP Photo/Seth Wenig

Ими стали футболист и тренер Андрей Шевченко и теннисистка Элина Свитолина. Амбасадоры будут работать для объединения мирового спортивного сообщества для помощи Украине. Уже в июле пройдет благотворительная игра первой ракетки мира Иги Свентек под патронатом Элины Светолиной.

Известно, что с 5 мая по 3 июня на платформу поступили перечисления в 1,5 млрд гривен. Из них перечислено на оборону и разминирование территорий 37 532 174 долларов, на медицинскую помощь - 906 856 долларов США.



По информации пресс-службы Офиса президента, на платформу перечислили средства с продажи билетов на матчи национальной сборной Украины по футболу, благотворительного телемарафона Save Ukraine, благотворительного аукциона в Вашингтоне, донаты. Сообщалось, что на эти деньги осуществлена закупка хирургических рентген-аппаратов, транспортных аппаратов ИВЛ, шлемов, бронежилетов и автомобилей для военных. Согласно отчету, было закуплено для поддержки Вооруженных Сил Украины шлемов 35 674 единиц, бронежилетов — 30 492, и семь спецавтомобилей.

В мае Минздрав получил 30 215 400 грн для закупки 35 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) стоимостью 26,5 млн грн. Новое оборудование отправлено в пункты экстренной помощи и медицины катастроф в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях Украины для помощи раненым, доставляемым с фронта.

Только Днепропетровский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф оказывает помощь экстренным службам четырех соседних областей: Луганской, Донецкой, Харьковской и Запорожской.

Украина планирует закупить рентгеновские аппараты C-дуги, один такой стоит 100 тысяч долларов США. Такие аппараты помогают провести рентген-контролируемые операции по удалению осколков или фиксации костей.

Как писал портал "Комментарии", Зеленский назвал, что будет считаться серьезной временной победой.

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