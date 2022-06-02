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Ад в Луганской области: ВСУ провели несколько контратак в Северодонецке (Фото)

В Луганской области ситуация тяжелая, продолжаются бои в Северодонецке

сегодня, 12:10
Автор:

Козлова Альбіна
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По состоянию на утро 2 июня в области ситуация остается тяжелой. Оккупанты пытаются прорвать линию обороны в трех местах, чтобы контролировать дорогу на Бахмут и оцепить украинские силы. Речь идет о направлениях со стороны Золотого, Попасной, Камышевахи, Белогоровки. Продолжаются бои в Северодонецке, ВСУ сделали несколько контратак и взяли шесть пленных, подвинули на нескольких улицах россиян.

Ад в Луганской области: ВСУ провели несколько контратак в Северодонецке (Фото)

Фото Телеграм Луганская ОВА

Украина контролирует около 20% города. В бомбоубежищах остаются гражданские, связь с ним хоть и плохая, но есть. Людям раньше подвезли генераторы, воду и гуманитарные наборы. Если удастся больше деблокировать город, то наладятся и гуманные миссии. ВСУ будет биться за Северодонецк до конца, говорит глава ОВА Сергей Гайдай.

В результате обстрелов со стороны противника повреждена Лисичанская больница — там разрушены несколько кабинетов, снаряды уничтожили транспорт медиков. В Горном снарядами из артиллерии повреждено 16 домов, в Лисичанске – 15, во Врубовке – девять, в Северодонецке – шесть, Новодружеске – четыре, в Николаевке – два. Воду местным подвозят спасатели ГСЧС Луганской области, волонтеры и патрульные развозят гуманитарную помощь. Из некоторых регионов удается эвакуировать гражданских — с территории Горной общины эвакуированы девять человек. Стратегически важный Лисичанск остается под контролем ВСУ.

Как писал портал "Комментарии", ночью оккупанты запустили ракеты по Львовской и Сумской областях. В местных администрациях говорят, что есть пострадавшие в результате обстрелов. В больницы госпитализированы семь человек, спасатели разбирают завалы в Сумской области.

Ад в Луганской области: ВСУ провели несколько контратак в Северодонецке (Фото) - фото 2
Ад в Луганской области: ВСУ провели несколько контратак в Северодонецке (Фото) - фото 3
Ад в Луганской области: ВСУ провели несколько контратак в Северодонецке (Фото) - фото 4
Ад в Луганской области: ВСУ провели несколько контратак в Северодонецке (Фото) - фото 5
Ад в Луганской области: ВСУ провели несколько контратак в Северодонецке (Фото) - фото 6
Ад в Луганской области: ВСУ провели несколько контратак в Северодонецке (Фото) - фото 7
Ад в Луганской области: ВСУ провели несколько контратак в Северодонецке (Фото) - фото 8


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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA
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