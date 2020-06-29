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Жена депутата Николаевского облсовета выстрелила себе в голову

Депутат Николаевского облсовета заявил о самоубийстве жены

сегодня, 12:01 comments528
Автор:

Сергей Медведев
Жена депутата Николаевского облсовета выстрелила себе в голову

Депутат Николаевского областного совета заявил в полицию о самоубийстве жены. Об этом на странице в Facebook сообщили местные правоохранители.

Согласно информации, жена депутата выстрелила себе в голову из травматического оружия. Женщине было 33 года. Она скончалась на месте. Сам депутат в это время находился вместе с ней в помещении. Полиция устанавливает детали происшествия, на месте работает следственно-оперативная группа.

Предварительно, согласно процедуре в подобных случаях, правоохранители начали расследование по части 1 статьи 115 Криминального кодекса Украины — умышленное убийство.


Как сообщал портал "Комментарии", друг бывшего топ-менеджера телеканала "Интер", бизнесмена Сергея Старицкого, который был найден мертвым в доме экс-главы МИД Леонида Кожары, Владимир Костерин опроверг версию о самоубийстве

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Так как это неправда. Информация поступающая от экспертов другого рода, стреляли с 3-5 метров", - написал Костерин в своем Facebook.

Согласно данным полиции, вечером 21 февраля в с. Чайки Киевской области в одном из домов застрелился мужчина. При этом хозяева дома находились в других комнатах. Полиция рассматривает самоубийство в качестве основной версии трагедии.

 


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