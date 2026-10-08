Зеленский посетил разрушенный дом в Прилуках и пообещал новое жилье каждому пострадавшему

Президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в город Прилуки, что на Черниговщине, где собственными глазами оценил масштабы страшных разрушений после недавнего российского обстрела. Вражеская ракета Х-101 попала в обычную жилую пятиэтажку, унеся жизни 22 мирных граждан. Глава государства лично встретился и пообщался с жителями изуродованного квартала, которые потеряли близких и крышу над головой.

Последствия обстрел дома в Прилуках. Фото: ГСЧС

Во время тяжелого эмоционального разговора пострадавшие в первую очередь интересовались сроками восстановления и острой потребностью в безопасных хранилищах. Владимир Зеленский заверил людей, что государство предоставит максимальную поддержку и никого не оставит один на один с бедой.

"Важно, чтобы пострадавшие в конце концов получили новое жилье. Также, как только позволит ситуация с безопасностью, жильцы разрушенного дома должны получить доступ к поврежденным квартирам. Глава ГСЧС должен это проконтролировать", — сразу пообещал президент, очертив первоочередной план помощи.

В то же время, горожане акцентировали внимание на другой критической проблеме, которая вызывает беспокойство во время ежедневных воздушных тревог. По их словам, в микрорайоне ощущается катастрофическая нехватка защитных сооружений. Президент в ответ заверил, что этот вопрос будет оперативно решен совместно с местными властями.

Вместе с главой государства в Черниговскую область прибыл глава Министерства иностранных дел Великобритании, который смог лично увидеть последствия российского террора против гражданского населения. Британский дипломат выразил солидарность с украинским народом и подчеркнул, что Лондон активизирует давление на страну-агрессору. Он твердо пообещал усиливать санкционные ограничения против России, заверил, что его страна будет искать дополнительные пути помощи Украине в защите неба от ракетных атак.

Сейчас у изуродованной пятиэтажки в Прилуках до сих пор продолжается тяжелая поисково-спасательная операция, спасатели продолжают разбирать обломки железобетонных конструкций. Сюда, к месту непоправимой трагедии, ошеломленные и скорбные жители города неустанно несут живые цветы, лампадки и детские игрушки в память о невинно убитых соседях и родных.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что маленькая Злата, которой исполнилось всего три года, и ее мать Екатерина находятся в больнице под наблюдением медиков. Девочка, оказавшаяся в ловушке под обломками разрушенного здания в Прилуках, чрезвычайники буквально на руках вынесли с места происшествия.