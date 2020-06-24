Зеленский пообещал помочь с жильем и финансовую помощь пострадавшим от наводнений в западных областях

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором пообещал выделить финансовую помощь, а также решить вопрос разрушенного жилья людям, которые пострадали от наводнений в западных областях нашей страны.



Глава государства заявил, что власть сейчас делает все возможное для того, чтобы как можно скорее ликвидировать последствия наводнения. Он пообещал восстановить разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру, а также решить вопрос жилья. По словам Зеленского, если не получится восстановить разрушенные дома, то власть найдет людям новое.

Владимир Зеленский заявил, что на ликвидацию последствий природного бедствия, возможно, придется потратить миллионы гривень, но власть к этому готова.

Сообщается, что объемы затопления превосходят масштаб 2008 года. В частности, затоплена районная больница в городе Галиче, где были эвакуированы, в частности, больные коронавирусом. Более того, в пострадавших населенных пунктах отсутствуют электроэнергия и водоснабжение. Спасатели на вертолете отправили необходимые запасы воды, хлеба, продуктов питания и медикаментов. Шмыгаль отметил, что в Ивано-Франковскую область сейчас доставили почти три тонны гуманитарного груза.

Как сообщалось, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал о разрушении из-за наводнения в западных областях Украины и первоначальных суммах финансовой помощи. Из-за сильных дождей, по словам премьер-министра, несколько частных домов просто исчезли с лица земли.

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