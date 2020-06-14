Зеленский почтил память жертв ИЛ-76 над Луганском, Стерненко призвал его к ответу

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Екатерина Белоброва
Глава государства Владимир Зеленский сегодня почтил память погибших в авиакатастрофе самолета ИЛ-76, который был сбит над Луганском ровно шесть лет назад. Об этом гарант написал на своей странице в Facebook.
Зеленский отметил, что в самолете находились украинские воины., которые отдали жизни за независимость Украины.
"Герои не умирают! Мы не имеем права забывать", - указал президент в своем сообщении.
В свою очередь, опальный активист Сергей Стерненко, который подозревается в резонансном убийстве, попросил президента конкретизировать, кто именно виновен в том, что самолет был сбит.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в минувшую пятницу активиста с радикальными взглядами Сергея Стерненко пришли поддержать многочисленные соратники к Шевченковскому суду в Киеве.
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