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Зеленский почтил память жертв ИЛ-76 над Луганском, Стерненко призвал его к ответу

Скандальный активист Сергей Стерненко призвал президента Владимира Зеленского ответить, кто сбил ИЛ-76 в 2014 году

сегодня, 16:47
Автор:

Екатерина Белоброва
Зеленский почтил память жертв ИЛ-76 над Луганском, Стерненко призвал его к ответу

Глава государства Владимир Зеленский сегодня почтил память погибших в авиакатастрофе самолета ИЛ-76, который был сбит над Луганском ровно шесть лет назад. Об этом гарант написал на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что в самолете находились украинские воины., которые отдали жизни за независимость Украины.

"Герои не умирают! Мы не имеем права забывать", - указал президент в своем сообщении.

В свою очередь, опальный активист Сергей Стерненко, который подозревается в резонансном убийстве, попросил президента конкретизировать, кто именно виновен в том, что самолет был сбит.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в минувшую пятницу активиста с радикальными взглядами Сергея Стерненко пришли поддержать многочисленные соратники к Шевченковскому суду в Киеве. 




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