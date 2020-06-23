Зеленский отреагировал на наводнение в Карпатах

Паводок в Карпатах бушует уже второй день. Фото: ЧОГА

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил главные вызовы, которые стоят перед властью в борьбе с паводком. Об этом сообщает официальный сайт Офиса президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский контролирует ситуацию на Западной Украине. Глава государства уже обсудил с правительством вопрос помощи гражданам, которые пострадали из-за происшествия", - идет речь в заявлении.

Кроме того, Зеленский напомнил, что на данный момент важнее всего - оперативно помочь семьям, которые остались без жилья.

"Паводки - это страшная проблема, которая требует срочного стратегического решения. Сейчас мы должны оперативно побеспокоиться о людях, чьи дома затопило, или они остались без электричества", - подытожил президент. Власти Прикарпатья уже заявили, что будут просить у правительства 400 млн гривен на преодоление последствий наводнения.

Также Зеленский сообщил, что держит на контроле ситуацию со взрывом в киевской многоэтажке. Напомним, сегодня спасатели закончили поисковые работы. До этого на месте происшествия всю ночь разбирали завалы. Пятерых людей спасти так и не удалось.





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