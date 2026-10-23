Заряжайте все: одна из ТЭС ДТЭК остановила работу, в пяти крупных городах исчезал свет

Российская армия совершила очередную масштабную атаку на украинскую энергетическую систему, нанеся значительные разрушения объектам генерации и распределения. В результате вражеских ударов одна из теплоэлектростанций компании ДТЭК полностью остановила производство электричества.

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Прессслужба энергетической компании сообщила о серьезных последствиях очередного террористического акта на предприятии.

"Россия массированно обстреляла одну из ТЭС ДТЭК, — констатировали в компании, оценивая масштабы разрушений инфраструктуры. — Станция прекратила генерацию электроэнергии. Существенно повреждено оборудование".

Энергетики отмечают, что за все время большой войны теплоэлектростанции ДТЭК терпели вражеские удары уже более 230 раз.

В этот раз под обстрелом оказался город Днепр, где местные жители поздно вечером зафиксировали проблемы с электроснабжением. В то же время, мониторинговые ресурсы информировали о внезапном и масштабном исчезновении света сразу в пяти крупных городах Украины — Днепре, Каменском, Кривом Роге, Павлограде и Запорожье, что свидетельствует о системных ударах по энергетическим узлам других областей.

Параллельно всю ночь под прицелом врага находилась Житомирская область. Местная ОВА сообщила о новой серии атак на жилищный сектор и критические объекты.

"В течение прошедшей ночи, — отметили в областной военной администрации, описывая ночные события, — враг продолжал наносить удары по гражданской инфраструктуре Житомирщины. Снова под атакой находились объекты энергетики и жилые дома".

Последствия враждебных попаданий в регионе оказались крайне тяжелыми. По официальным данным, на 7 часов утра 23 октября без электроэнергии остаются более 900 городов и сел Житомирской области. В настоящее время все местные объекты критической инфраструктуры переведены на альтернативные резервные источники энергопитания, а для гражданского населения оперативно развернули работу Пунктов незламности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Зеленский назвал риски в случае утраты Славянска и Краматорска.