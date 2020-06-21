Взрыв в столичной многоэтажке: разрушены четыре этажа

Утро в столице ознаменовалось взрывом. По предварительной информации, в одной из киевских многоэтажек взорвалась газовоздушная смесь. Взрыв разрушил перекрытия между несколькими этажами. Инцидент произошел в Дарницком районе, на проспекте Григоренко.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, "21 июня в 10:00 в Дарницком районе на ул. Григоренко, 41, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей".

На месте работают спасательные службы, к месту происшествия съехались машины неотложной медицинской помощи. Свидетели утверждают, что в ближайших домах перекрывают газ.





Как сообщал портал "Комментарии", в Китае взорвался бензовоз на автомагистрали Нинбо-Тайчжоу-Вэньчжоу в провинции Чжэцзян, что в восточной части страны. Об этом сообщает South China Morning Post. Взрыв топливного танкера произошел на шоссе в субботу днем. Число погибших с 4 возросло до 10, уже известно о более 120 раненых.





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