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Главная Новости Общество происшествия Взрыв в столичной многоэтажке: разрушены четыре этажа
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Взрыв в столичной многоэтажке: разрушены четыре этажа

В Киеве в многоквартирном доме произошел взрыв газа

сегодня, 11:21
Автор:

Сергей Медведев
Взрыв в столичной многоэтажке: разрушены четыре этажа

Утро в столице ознаменовалось взрывом. По предварительной информации, в одной из киевских многоэтажек взорвалась газовоздушная смесь. Взрыв разрушил перекрытия между несколькими этажами. Инцидент произошел в Дарницком районе, на проспекте Григоренко. 

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, "21 июня в 10:00 в Дарницком районе на ул. Григоренко, 41, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей".

На месте работают спасательные службы, к месту происшествия съехались машины неотложной медицинской помощи. Свидетели утверждают, что в ближайших домах перекрывают газ. 


Как сообщал портал "Комментарии", в Китае взорвался бензовоз на автомагистрали Нинбо-Тайчжоу-Вэньчжоу в провинции Чжэцзян, что в восточной части страны. Об этом сообщает South China Morning Post. Взрыв топливного танкера произошел на шоссе в субботу днем. Число погибших с 4 возросло до 10, уже известно о более 120 раненых. 



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Источник: https://www.unian.net/incidents/vzryv-v-kieve-v-stolichnoy-mnogoetazhke-progremel-vzryv-novosti-kieva-11044574.html
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