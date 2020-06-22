Взрыв в киевской многоэтажке: в МВД рассказали, что будет с домом

Фото: ГСЧС

Под завали многоэтажки, в которой накануне прогремел взрыв, спасатели продолжают искать еще двоих человек. Сам дом после завершения спасательной операции частично разберут. Об этом в Facebook написал заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Взрыв в столичном спальном районе Позняки прогремел вчера в 10 утра. Взрывной волной разрушило перекрытия между несколькими этажами. Под завалами оказались несколько человек. Двоих удалось спасти. Троих спасатели нашли уже мертвыми - двух женщин (1943 и 1974 год рождения) и мужчину (1991 год рождения). Остается неизвестной судьба еще двоих людей. Под завалами ищут мужчин - 1976 и 1967 годов рождения. Они жили в квартирах, которые были разрушены во время взрыва.

Сам дом уже осмотрели специалисты. Подъезд, в котором произошел взрыв, восстановлению уже не подлежит. Разрушены квартиры с 4 по 9 этаж.

"Секция 10-этажного дома, где произошел накануне взрыв, восстановлению, по мнению экспертов, не подлежит. Речь идет о 40 квартирах. Несущий каркас пока держится только за счет специальных тросов. Ими скрепили плиты, которые разошлись в разные стороны", - написал Геращенко.

Сейчас спасатели разбирают завалы вручную, чтобы здание не рухнуло снова. По словам Геращенко, закончить планируют до вечера.

Жителям соседнего подъезда сегодня разрешили вернуться домой, чтобы забрать вещи. Их сопровождают спасатели.

Людей с разрушенной секции отселили. Они пока будут находится в школе-интернате № 12 и общежитии "Укрзализныци". Куда в дальнейшем расселить жителей 40 квартир, которые вскоре демонтируют, а это 125 человек, будут решать, в частности, во время заседания Кабмина.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, с чем приехал к пострадавшим во время взрыва потенциальный кандидат в мэры Киева Николай Тищенко. К слову, людей это изрядно возмутило.









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