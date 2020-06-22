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Главная Новости Общество происшествия Взрыв в киевской многоэтажке: спасательные работы внутри дома срочно остановили
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Взрыв в киевской многоэтажке: спасательные работы внутри дома срочно остановили

По данным спасателей, под обломками дома, который взорвался накануне в Киеве, может оставаться два человека

сегодня, 14:15
Автор:

Виолетта Комаровская
Взрыв в киевской многоэтажке: спасательные работы внутри дома срочно остановили

Фото: ГСЧС Украины

Спасатели остановили поисковую операцию внутри дома на столичных Позняках, где накануне прогремел взрыв. Есть риск, что конструкция может завалиться еще больше. Из-за этого поиски пропавших без вести временно пришлось остановить. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

До сих пор неизвестна судьба двоих мужчин. Вплоть до обеда спасатели пытались найти под обломками местных жителей 1967 и 1976 годов рождения. Но сейчас разбирать бетонные завалы внутри помещения стало опасно. Конструкция стала слишком нестабильной и может рухнуть еще больше. Пока эксперты решают, как им с этим быть, спасатели начали разбирать завалы снаружи. Разбирают разрушенные конструкции с помощью автокрана. По состоянию на 13:00 начали демонтировать обломки на уровне четвертого этажа. Их распиливают и убирают краном. 

Взрыв, напомним, прогремел вчера в 10 утра. Вероятнее всего, его спровоцировала утечка газа, предполагают спасатели. Накануне они достали из-под завалов пятерых человек. Двое из них - живы. Еще трое - погибли. Все жертвы взрыва - члены одной семьи. 

Местные жители рассказали, что незадолго до взрыва в многоэтажке снимали газовые счетчики для поверки. А в самом доме после этого пахло газом. Полиция открыла уголовное производство и провела обыски в компании, которая обслуживала многоэтажку. 

Сам дом, где все произошло, частично демонтируют, сообщили ранее в МВД. Разберут ту секцию, которая больше всего повреждена от взрыва. В ней расположены 40 квартир, в которых живут более 120 человек. Временно людей поселили в одной из киевских школ-интернатов, а также в общежитии "Укрзализныци". Также им пообещали заплатить компенсацию из городского бюджета. 


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/
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