Взрыв в киевской многоэтажке: спасатели закончили поисковые работы

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что завершили поисково-спасательные работы в Киеве на месте взрыва в жилом доме на Позняках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Спасатели сообщают, что под завалами нашли тела пяти человек и больше погибших нет. Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда должна организовать Киевская городская государственная администрация.

Согласно данным АО "Укрзализныця", во время взрыва в доме на столичных Позняках погибли двое сотрудников компании и двое членов семей железнодорожников. Всего в 11 квартирах в обвалившемся подъезде жили 40 железнодорожников и членов их семей. "Укрзализныця" пообещала обеспечить их всех временным жильем и компенсировать расходы на его аренду. Также пострадавшие железнодорожники должны получить финансовую помощь от "Укрзализныци".

Ранее "Комментарии" писали, что спасатели разбирали бетонные завалы всю ночь. Около 3:30 они нашли тело мужчины, который до сих пор считался пропавшим без вести. Это местный житель 1976 года рождения. Его опознал сосед. Ранее из-под завалов многоэтажки достали еще четырех погибших. Причем трое из них - члены одной семьи. Общее число погибших выросло до пяти.

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