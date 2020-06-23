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Главная Новости Общество происшествия Взрыв в киевской многоэтажке: спасатели закончили поисковые работы
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Взрыв в киевской многоэтажке: спасатели закончили поисковые работы

В ГСЧС сообщили, что нашли тела пяти погибших

сегодня, 16:37
Автор:

Татьяна Веремеева
Взрыв в киевской многоэтажке: спасатели закончили поисковые работы

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что завершили поисково-спасательные работы в Киеве на месте взрыва в жилом доме на Позняках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спасатели сообщают, что под завалами нашли тела пяти человек и больше погибших нет. Дальнейшее планирование и разбор разрушенного подъезда должна организовать Киевская городская государственная администрация.

Согласно данным АО "Укрзализныця", во время взрыва в доме на столичных Позняках погибли двое сотрудников компании и двое членов семей железнодорожников. Всего в 11 квартирах в обвалившемся подъезде жили 40 железнодорожников и членов их семей. "Укрзализныця" пообещала обеспечить их всех временным жильем и компенсировать расходы на его аренду. Также пострадавшие железнодорожники должны получить финансовую помощь от "Укрзализныци".

Ранее "Комментарии" писали, что спасатели разбирали бетонные завалы всю ночь. Около 3:30 они нашли тело мужчины, который до сих пор считался пропавшим без вести. Это местный житель 1976 года рождения. Его опознал сосед. Ранее из-под завалов многоэтажки достали еще четырех погибших. Причем трое из них - члены одной семьи. Общее число погибших выросло до пяти.


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