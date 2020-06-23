Взрыв в Киевской многоэтажке: под завалами нашли еще одного погибшего

Фото: ГСЧС Украины

Число жертв взрыва в столичной многоэтажке на Позняках выросло до пяти. Ночью под завалами спасатели нашли тело еще одного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели разбирали бетонные завалы всю ночь. Около 3:30 они нашли тело мужчины, который до сих пор считался пропавшим без вести. Это местный житель 1976 года рождения. Его опознал сосед.

Ранее из-под завалов многоэтажки достали еще четырех погибших. Причем трое из них - члены одной семьи. Общее число погибших выросло до пяти.

По данным спасателей, больше под руинами дома быть никого не должно. Ранее оттуда достали несколько человек живыми. Всего травмированы пятеро человек. Двоих из них медики осмотрели и в тот же день выписали из больницы.

Взрыв в девятиэтажке на улице С.Крушельницкой прогремел утром в воскресенье. Взрывная волна полностью разрушила перекрытия между несколькими этажами. Незадолго до трагедии местные жители жаловались на запах газа в доме. Полиция уже провела обыски в газовой компании и коммунальных службах, которые обслуживают дом.

По предварительным данным, в доме взорвалась именно газо-воздушная смесь. Взрывчатки там не нашли, сообщили правоохранители ранее.

Также ранее “Комментарии” рассказывали о том, что будет с самим домом, который рухнул. Без крыши над головой остались жители сорока квартир. Поскольку есть угроза дальнейшего разрушения бетонных конструкций и нового обвала, людей не пускают домой даже забрать вещи.





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