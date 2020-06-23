kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 23.06.2020

BTC/USD

9598.32

ETH/USD

241.17

LTC/USD

43.87

НБУ 23.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Взрыв в Киевской многоэтажке: под завалами нашли еще одного погибшего
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрыв в Киевской многоэтажке: под завалами нашли еще одного погибшего

Тело пятой жертвы взрыва в столичной многоэтажке нашли под завалами ночью

сегодня, 07:54
Автор:

Виолетта Комаровская
Взрыв в Киевской многоэтажке: под завалами нашли еще одного погибшего

Фото: ГСЧС Украины

Число жертв взрыва в столичной многоэтажке на Позняках выросло до пяти. Ночью под завалами спасатели нашли тело еще одного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

Спасатели разбирали бетонные завалы всю ночь. Около 3:30 они нашли тело мужчины, который до сих пор считался пропавшим без вести. Это местный житель 1976 года рождения. Его опознал сосед.

Ранее из-под завалов многоэтажки достали еще четырех погибших. Причем трое из них - члены одной семьи. Общее число погибших выросло до пяти.

По данным спасателей, больше под руинами дома быть никого не должно. Ранее оттуда достали несколько человек живыми. Всего травмированы пятеро человек. Двоих из них медики осмотрели и в тот же день выписали из больницы.

Взрыв в девятиэтажке на улице С.Крушельницкой прогремел утром в воскресенье. Взрывная волна полностью разрушила перекрытия между несколькими этажами. Незадолго до трагедии местные жители жаловались на запах газа в доме. Полиция уже провела обыски в газовой компании и коммунальных службах, которые обслуживают дом. 

По предварительным данным, в доме взорвалась именно газо-воздушная смесь. Взрывчатки там не нашли, сообщили правоохранители ранее. 

Также ранее “Комментарии” рассказывали о том, что будет с самим домом, который рухнул. Без крыши над головой остались жители сорока квартир. Поскольку есть угроза дальнейшего разрушения бетонных конструкций и нового обвала, людей не пускают домой даже забрать вещи. 



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/110027.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!