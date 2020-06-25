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Главная Новости Общество происшествия Взрыв в киевской многоэтажке: почему не могут начать демонтировать дом
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Взрыв в киевской многоэтажке: почему не могут начать демонтировать дом

Подъезд многоэтажки на Позняках, где в воскресенье прогремел взрыв, полностью разберут

сегодня, 12:26
Автор:

Виолетта Комаровская
Взрыв в киевской многоэтажке: почему не могут начать демонтировать дом

Фото: Пресс-служба МВД

Начать демонтировать разрушенную секцию дома на Позняках в Киеве, где 21 июня взорвался газ, не могут, пока не будет проектной документации. Об этом рассказал заместитель мэра Киева Петр Пантелеев. Сколько времени понадобится для оформления всех бумаг - неизвестно.

Сейчас в доме, где произошел взрыв, зияет дыра. Сами завалы разобрали лишь частично. Конструкции укрепили, на сколько это возможно, чтобы не было повторного обвала. А вот демонтировать их в ближайшее время не начнут, говорит заместитель городского головы. 

"Невозможно просто взять его и быстро демонтировать. Это просто опасно. Рядом другие дома. Нам нужно получить соответствующее проектное решение. Для его разработки мы подключили профильные институты", - рассказал Пантелеев. 

Накануне жителям из аварийной секции разрешили забрать некоторые вещи из квартир, которые уцелели. Сами хозяева внутрь попасть не смогли. В квартиры на трех нижних этажах заходили правоохранители и спасатели. С помощью видеосвязи хозяева рассказали, откуда и что нужно забрать. А вот на этажи, которые расположены выше эпицентра взрыва спасатели подниматься не стали. Находится там сейчас очень опасно. 

Напомним, что взрыв в девятиэтажке на Позняках прогремел утром в воскресенье, 21 июня. Под завалами оказались почти десять человек. Пятерых из них вскоре достали уже мертвыми. По версии спасателей, в одной из квартир взорвался газ. Перекрытия между несколькими этажами упали и разрушили квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. 

Ранее "Комментарии" рассказали, кто из экспертов в сфере ЖКХ считает, что причиной взрыва в киевской многоэтажке мог стать человеческий фактор. 


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Источник: https://tsn.ua/kyiv/vibuh-na-stolichnih-poznyakah-demontuvati-poshkodzheniy-pid-yizd-shvidko-ne-vdastsya-1572907.html
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