Взрыв на Позняках: решено, что будет с домом

Поврежденная взрывом многоэтажка в районе Позняки в Киеве подлежит полному демонтажу. Об этом сегодня во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Еще ранее специалисты заявили о необходимости демонтажа дома. Власти прислушались к ним, так что, сказал мэр, дом будет полностью демонтирован.

"Уже разрабатывается специальный проект, как это сделать, чтобы не произошло новых обвалов и чтобы не навредить соседним домам", - добавил Кличко.

Кроме того, специальная комиссия занялась обследованием соседних секций возле многоэтажного дома на ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 и дома на улице Григоренко, 41. Как сообщил мэр столицы, к работе привлекли специалистов государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций". В институте заявили, что повреждений соседних секций и дома на Григоренко, 41, которые могли бы привести к их обвалу, не обнаружили. Учитывая это заключение, штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций решил, что жители указанных домов могут вернуться в свои квартиры.

Причины взрыва в доме определит Государственная комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Пока что продолжается экспертиза, правоохранительные органы работают.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский вручил первые квартиры пострадавшим. Так, 12 пострадавших жителей многоэтажки, которая взорвалась в Киеве в районе Позняки, получили квартиры. Остальным жильцам новое жилье пообещали предоставить в течение месяца.

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