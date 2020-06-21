Взрыв многоэтажки в Киеве: стало известно о гибели двух людей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что на месте взрыва жилого дома на Позняках в Киеве погибли два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



В ГСЧС отмечают, что по состоянию на 18:00 спасатели эвакуировали 23 человека, разблокировать удалось троих людей. На месте взрыва сейчас продолжают работать сотрудники штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС, а также сотрудники Национальной полиции. Спасатели устанавливаются тросы и распорки, чтобы стабилизировать конструкции дома. Кроме того, с пострадавшими на месте происшествия работают 6 психологов ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Ликвидацией последствий взрыва в жилом доме столицы занимаются 466 человек и 67 единиц техники, среди которых есть и кинологи.

Напомним, сегодня около 10 часов утра в десятиэтажном доме на улице Соломии Крушельницкой произошел взрыв. Предварительно спасатели предполагают, что взорвалась газовоздушная смесь без последующего горения. В результате взрыва разрушены пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи.



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