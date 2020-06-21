Взрыв многоэтажки в Киеве: стало известно о гибели двух людей

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Татьяна Веремеева
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что на
месте взрыва жилого дома на Позняках в Киеве погибли два человека. Об этом
говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В ГСЧС отмечают, что по состоянию на 18:00 спасатели эвакуировали 23
человека, разблокировать удалось троих людей. На месте взрыва сейчас продолжают
работать сотрудники штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная
оперативная группа ГСЧС, а также сотрудники Национальной полиции. Спасатели устанавливаются
тросы и распорки, чтобы стабилизировать конструкции дома. Кроме того, с
пострадавшими на месте происшествия работают 6 психологов ГУ ГСЧС Украины в г.
Киеве.
Ликвидацией последствий взрыва в жилом доме столицы занимаются 466 человек и 67 единиц техники, среди которых есть и кинологи.
Напомним,
сегодня около 10 часов утра в десятиэтажном доме на улице Соломии Крушельницкой
произошел
взрыв. Предварительно спасатели предполагают, что взорвалась газовоздушная
смесь без последующего горения. В результате взрыва разрушены пятый, шестой,
седьмой и восьмой этажи.
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