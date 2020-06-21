Взрыв многоэтажки в Киеве: нашли тело еще одного погибшего, судьба трех человек остается неизвестной

Судьба трех человек, которые могут оставаться под завалами взорвавшегося дома на столичных Позняках, остается неизвестной. Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.



Для жителей дома, в котором сегодня прогремел взрыв, организовали палаточный городок. Кличко также сообщил, что столичная власть организовала необходимое медицинское обеспечение, а также обеспечила людей продуктами питания.

По словам столичного градоначальника, 45 человек пока будут жить в одном из интернатов Киева. Еще часть пострадавших смогут жить в гостиничных номерах, которые для них предоставила "Укрзализныця". В то же время некоторые жители этого дома решили временно остановиться у родственников и знакомых.

Также спасатели вечером в воскресенье нашли тело третьего погибшего в результате взрыва. Еще трех человек пока не нашли.

Виталий Кличко сообщил, что спасатели будут работать круглосуточно на месте происшествия. Сейчас уже установлены укрепляющие балки на первых двух этажах дома. Специалисты также проверяют соседние дом. Дом, в котором прогремел взрыв, по оценкам специалистов, скорее всего придется демонтировать.

В свою очередь сотрудники полиции будут круглосуточно охранять дом для избегания случаев мародерства. Людям запретили заходить в свои квартиры без разрешения спасателей.

Напомним, по состоянию на 18:00 спасатели эвакуировали 23 человека, разблокировать удалось троих людей. На месте взрыва сейчас продолжают работать сотрудники штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций, мобильная оперативная группа ГСЧС, а также сотрудники Национальной полиции. Спасатели устанавливаются тросы и распорки, чтобы стабилизировать конструкции дома. Кроме того, с пострадавшими на месте происшествия работают 6 психологов ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

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